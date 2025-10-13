Giá cả thị trường ngày 13/10/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Ổi
23.300 đồng/kg
2
Chanh
18.500 đồng/ kg
3
Cóc non
14.500 đồng/kg
4
Đu đủ vàng
19.500 đồng/kg
5
Giò bò Vissan 500gram
135.000 đồng/túi
6
Thịt thăn bò
270.000 đồng/kg
7
Sữa đậu nành Fami (1lit)
17.800 đồng/hộp
8
Nước uống sữa trái cây Nutri (1 lít)
23.500/chai
9
Khoai tây
17.000 đồng/kg
11
Giá đỗ
25.000 đồng/kg
12
Ớt chuông
60.000 đồng/kg
13
Mít sấy Nhà Bè 100g
40.200 đồng/gói
14
Xoài sấy dẻo 100g
40.000 đồng/gói
15
Bánh quy Lovy 80g
15.800 đồng/gói
16
Bánh quy Kenju rau củ 192g
44.500 đồng/gói
Đoàn Kết
