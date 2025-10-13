Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 13/10/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Ổi

23.300 đồng/kg

2

Chanh

18.500 đồng/ kg

3

Cóc non

14.500 đồng/kg

4

Đu đủ vàng

19.500 đồng/kg

5

Giò bò Vissan 500gram

135.000 đồng/túi

6

Thịt thăn bò

270.000 đồng/kg

7

Sữa đậu nành Fami (1lit)

17.800 đồng/hộp

8

Nước uống sữa trái cây Nutri (1 lít)

23.500/chai

9

Khoai tây

17.000 đồng/kg

11

Giá đỗ

25.000 đồng/kg

12

Ớt chuông

60.000 đồng/kg

13

Mít sấy Nhà Bè 100g

40.200 đồng/gói

14

Xoài sấy dẻo 100g

40.000 đồng/gói

15

Bánh quy Lovy 80g

15.800 đồng/gói

16

Bánh quy Kenju rau củ 192g

44.500 đồng/gói

Giá cả thị trường ngày 13/10/2025


Đoàn Kết

