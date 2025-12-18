Giá cả thị trường ngày 18/12/2025

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Rau diếp cá
6.900 đồng/100g
2
Chân giò heo
14.000 đồng/300g
3
Sườn que heo
31.500 đồng/ 500g
4
Sữa tươi TH true milk 180ml
425.000 đồng/ thùng
5
Sữa tươi Nutimilk 180ml
400.000 đồng/ thùng
6
Táo Newzeland
135.000 đồng/kg
7
Roi đỏ
65.000 đồng/kg
8
Cá đùi gà
140.000 đồng/kg
9
Thịt nạc vai
150.000 đồng/kg
10
Cá hồi
520.000 đồng/kg
11
Cá nục bỏ xương
100.000 đồng/kg
12
Chả cá pha mực
160.000 đồng/kg
13
Cá ngần
190.000 đồng/kg
14
Râu mực nhập khẩu
55.000 đồng/ 500g
15
Cá nục làm sạch
39.000 đồng/ 500g
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 24/12/2025
Giá cả thị trường ngày 23/12/2025
Giá cả thị trường ngày 22/12/2025
Giá cả thị trường ngày 19/12/2025
Giá cả thị trường ngày 17/12/2025
Giá cả thị trường ngày 16/12/2025
Giá cả thị trường ngày 15/12/2025