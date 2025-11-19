Giá cả thị trường ngày 19/11/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Bầu
18.900 đồng/kg
2
Bắp cải
12.900 đồng/kg
3
Bắp cải thảo
21.500 đồng/kg
4
Bí đao
12. 900 đồng/kg
5
Đu đủ vàng
19.500 đồng/ kg
6
Xoài keo vàng
33.500 đồng/ kg
7
Dừa xiêm xuất khẩu
20.000 đồng/quả
8
Mận xanh
30.000 đồng/kg
10
Xoài Cát Chu
49.900 đồng/kg
11
Nho xanh
75.000 đồng/kg
12
Há cảo mini 500g
65.500 đồng/gói
13
Bánh xếp Mandu thịt bằm
19.600 đồng/gói
14
Nghêu lụa 500g
68.000 đồng/ gói
15
Nước ngọt Mirinda 1,5lit
17.000 đồng/ chai
