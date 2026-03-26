Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giá cả thị trường ngày 26/3/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Cải bó xôi WinEco 300g

9.600 đồng/gói 300g

2

Thanh long ruột trắng

32.000 đồng/kg

3

Táo Envy Mỹ hộp 3 trái

229.000 đồng/kg

4

Cải thảo

12.900 đồng/kg

5

Khoai tây

19.900 đồng/kg

6

Nấm kim châm 150g

14.900 đồng/gói 150g

7

Cam V2 Cao Phong

30.000 đồng/kg

8

Thịt thăn bò

189.500 đồng/500g

9

Váng sữa Monte socola 55g

61.800 đồng/vỉ 4 hộp

10

Sữa chua uống men sống ít đường Probi Vinamilk

25.000 đồng/lốc 5 chai 65ml

11

Gạo ST25

28.000 đồng/ kg

12

Dầu đậu nành Simply 1 lít

69.000 đồng/chai

13

Kẹo socola nhân đậu phộng M&M’s 100g

63.000 đồng/gói

14

Bánh Custas kem trứng hộp 276g

60.000 đồng/hộp

Kết Đoàn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng giá cả thị trường Cao Phong Khoai tây Sữa chua Vinamilk Hàng hóa Cam đậu nành giá bán đường
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long