Giá cả thị trường ngày 26/3/2026

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Cải bó xôi WinEco 300g
9.600 đồng/gói 300g
2
Thanh long ruột trắng
32.000 đồng/kg
3
Táo Envy Mỹ hộp 3 trái
229.000 đồng/kg
4
Cải thảo
12.900 đồng/kg
5
Khoai tây
19.900 đồng/kg
6
Nấm kim châm 150g
14.900 đồng/gói 150g
7
Cam V2 Cao Phong
30.000 đồng/kg
8
Thịt thăn bò
189.500 đồng/500g
9
Váng sữa Monte socola 55g
61.800 đồng/vỉ 4 hộp
10
Sữa chua uống men sống ít đường Probi Vinamilk
25.000 đồng/lốc 5 chai 65ml
11
Gạo ST25
28.000 đồng/ kg
12
Dầu đậu nành Simply 1 lít
69.000 đồng/chai
13
Kẹo socola nhân đậu phộng M&M’s 100g
63.000 đồng/gói
14
Bánh Custas kem trứng hộp 276g
60.000 đồng/hộp
Kết Đoàn
