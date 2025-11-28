Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 28/11/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Mì Hảo Hảo tôm chua cay 75g

116.000 đồng/thùng

2

Sữa chua dẻo phomai Merino gói 50g

6.000 đồng/gói

3

Bánh đậu xanh Hương Nguyên 230gram

40.000 đồng/hộp

4

Bánh Custas 141g

23.000 đồng/gói

5

Bánh gạo vị cốm sen An 168g

33.000 đồng/ gói

6

Bánh gạo Nhật mini vị mật ong 120g

28.000 đồng/ gói

7

Kem đánh răng trẻ em Jordan

27.000 đồng/ hộp

8

Khăn ướt baby Kin kin

45.000 đồng/gói

9

Mì Đệ Nhất

6.800 đồng/gói

10

Gạo nếp cái hoa vàng

45.000 đồng/kg

11

Bột chuối chiên Tấn Sang 150g

8.000 đồng/ gói

12

Bột năng Tấn Sang 400g

13.000 đồng/ gói

13

Nui ống dài Bà Bảy 200g

13.000 đồng/ gói

14

Thùng sữa chua Lof Kun cam 180ml

275.000 đồng/ gói

Đoàn Kết

