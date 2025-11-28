Giá cả thị trường ngày 28/11/2025

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Mì Hảo Hảo tôm chua cay 75g
116.000 đồng/thùng
2
Sữa chua dẻo phomai Merino gói 50g
6.000 đồng/gói
3
Bánh đậu xanh Hương Nguyên 230gram
40.000 đồng/hộp
4
Bánh Custas 141g
23.000 đồng/gói
5
Bánh gạo vị cốm sen An 168g
33.000 đồng/ gói
6
Bánh gạo Nhật mini vị mật ong 120g
28.000 đồng/ gói
7
Kem đánh răng trẻ em Jordan
27.000 đồng/ hộp
8
Khăn ướt baby Kin kin
45.000 đồng/gói
9
Mì Đệ Nhất
6.800 đồng/gói
10
Gạo nếp cái hoa vàng
45.000 đồng/kg
11
Bột chuối chiên Tấn Sang 150g
8.000 đồng/ gói
12
Bột năng Tấn Sang 400g
13.000 đồng/ gói
13
Nui ống dài Bà Bảy 200g
13.000 đồng/ gói
14
Thùng sữa chua Lof Kun cam 180ml
275.000 đồng/ gói
Đoàn Kết
Giá cả thị trường ngày 9/12/2025
Giá cả thị trường ngày 8/12/2025
Giá cả thị trường ngày 5/12/2025
Giá cả thị trường ngày 4/12/2025
Giá cả thị trường ngày 3/12/2025
Giá cả thị trường ngày 1/12/2025
Giá cả thị trường ngày 26/11/2025