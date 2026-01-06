Giá cả thị trường ngày 6/1/2026

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Miến trộn Phú Hương (24 gói)
288.000 đồng/ thùng
2
Hủ tiếu Mỹ Tho Chin su (30 gói)
288.000 đồng/ thùng
3
Canh Tổ yến rong biển Yến Việt (4,8g)
6.300 đồng/ gói
4
Thịt ba chỉ CP VietGAP
167.000 đồng/kg
5
Thịt vai không xương
115.000 đồng/kg
6
Sữa chua dẻo phomai Merino
6.000 đồng/túi
7
Sữa milo lúa mạch (180ml)
32.000 đồng/lốc
8
Sữa ca cao thạch Nuvi (170ml)
33.500 đồng/lốc
9
Xúc xích heo C.P (200g)
25.000 đồng/gói
10
Xúc xích cuốn rong biển sốt kem trứng
18.000 đồng/gói
11
Rau húng quế 100g
7.000 đồng/túi
12
Rau diếp cá 100g
7.000 đồng/túi
13
Bầu
20.200 đồng/kg
14
Xà lách thuỷ tinh 200g
16.000 đồng/ túi
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 2/1/2026
Giá cả thị trường ngày 1/1/2026
Giá cả thị trường ngày 24/12/2025
Giá cả thị trường ngày 23/12/2025
Giá cả thị trường ngày 22/12/2025
Giá cả thị trường ngày 19/12/2025
Giá cả thị trường ngày 18/12/2025