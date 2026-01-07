Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giá cả thị trường ngày 7 / 1/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Coca-cola (320 ml)

179.000 đồng/ thùng

2

Coca-cola (1,5 lit)

20.200 đồng/ chai

3

7 Up soda chanh (320 ml)

205.000 đồng/ thùng

4

Dầu hào Bào ngư 530g

41.500 đồng/chai

5

Muối ớt đỏ Chin su 200g

22.700 đồng/chai

6

Muối ớt xanh Chin su 200g

22.700 đồng/chai

7

Sữa milo lúa mạch (180ml)

32.000 đồng/lốc

8

Sữa ca cao thạch Nuvi (170ml)

33.500 đồng/lốc

9

Sữa tươi Đà Lạt true milk 180ml

35.600 đồng/ lốc

10

Xúc xích cuốn rong biển sốt kem trứng

18.000 đồng/gói

11

Dưa hấu đá

28.500 đồng/kg

12

Xoài keo vàng

24.900 đồng/kg

13

Xoài cát chu da vàng

58.900 đồng/kg

14

Dưa lê bạch kim

44.500 đồng/ kg

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 7 / 1/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Lốc Vàng Hàng hóa Sữa tươi Dưa hấu Đà lạt Chanh Biển muối
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long