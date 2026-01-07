Giá cả thị trường ngày 7 / 1/2026

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Coca-cola (320 ml)
179.000 đồng/ thùng
2
Coca-cola (1,5 lit)
20.200 đồng/ chai
3
7 Up soda chanh (320 ml)
205.000 đồng/ thùng
4
Dầu hào Bào ngư 530g
41.500 đồng/chai
5
Muối ớt đỏ Chin su 200g
22.700 đồng/chai
6
Muối ớt xanh Chin su 200g
22.700 đồng/chai
7
Sữa milo lúa mạch (180ml)
32.000 đồng/lốc
8
Sữa ca cao thạch Nuvi (170ml)
33.500 đồng/lốc
9
Sữa tươi Đà Lạt true milk 180ml
35.600 đồng/ lốc
10
Xúc xích cuốn rong biển sốt kem trứng
18.000 đồng/gói
11
Dưa hấu đá
28.500 đồng/kg
12
Xoài keo vàng
24.900 đồng/kg
13
Xoài cát chu da vàng
58.900 đồng/kg
14
Dưa lê bạch kim
44.500 đồng/ kg
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 2/1/2026
Giá cả thị trường ngày 1/1/2026
Giá cả thị trường ngày 24/12/2025
Giá cả thị trường ngày 23/12/2025
Giá cả thị trường ngày 22/12/2025
Giá cả thị trường ngày 19/12/2025
Giá cả thị trường ngày 18/12/2025