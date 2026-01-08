Giá cả thị trường ngày 8/1/2026

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Tắm gội Pigeon 200ml
87.000 đồng/ chai
2
Tắm gội Johnson’s 500ml
163.000 đồng/ chai
3
Tắm gội Carrie Junio 700ml
162.000 đồng/ chai
4
Ức ga phi lê
82.000 đồng/kg
5
Đùi tỏi gà
90.000 đồng/kg
6
Chân gà
95.000 đồng/kg
7
Ớt chuông
60.000 đồng/kg
8
Bầu
18.900 đồng/kg
9
Cải bẹ xanh
23.900 đồng/kg
10
Cà rốt miền Bắc
21.500 đồng/kg
11
Nước chấm Nam ngư Đệ nhị 900ml
25.500 đồng/chai
12
Xúc xích lắc Vissan (56g)
10.500 đồng/ hộp
13
Giò bò Vissan 500gram
135.000 đồng/túi
14
Chao Bông Mai hũ 170g
18.000 đồng/ hũ
