Giá cả thị trường ngày 8 / 9/2025

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Bánh đậu xanh Hương Nguyên 230gram
40.000 đồng/hộp
2
Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh
40.000 đồng/hộp
3
Gạo Japonica Neptune túi 5kg
135.000 đồng/túi
4
Gạo nếp cái hoa vàng
45.000 đồng/kg
5
Kem Merino 2 vị 900ml
65.000 đồng/hộp
6
Kem Merino 3 vị 860ml
83.000 đồng/hộp
7
Kem Tràng Tiền 85g
12.000 đồng/hộp
8
Dưa lướt ruột cam
45.000 đồng/kh
10
Sầu riêng
79.000 đồng/kg
11
Dưa leo baby
35.000 đồng/kg
14
Trứng gà ta
45.000 đồng/chục
15
Ngô ngọt
8.000 đồng/bắp
16
Giò bò Vissan 500gram
135.000 đồng/túi
17
Thịt vai không xương
115.000 đồng/kg
17
Thịt ba chỉ CP VietGAP
166.000 đồng/kg
18
Chân gà
75.000 đồng/kg
Đoàn Kết
