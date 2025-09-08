Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giá cả thị trường ngày 8 / 9/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Bánh đậu xanh Hương Nguyên 230gram

40.000 đồng/hộp

2

Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh

40.000 đồng/hộp

3

Gạo Japonica Neptune túi 5kg

135.000 đồng/túi

4

Gạo nếp cái hoa vàng

45.000 đồng/kg

5

Kem Merino 2 vị 900ml

65.000 đồng/hộp

6

Kem Merino 3 vị 860ml

83.000 đồng/hộp

7

Kem Tràng Tiền 85g

12.000 đồng/hộp

8

Dưa lướt ruột cam

45.000 đồng/kh

10

Sầu riêng

79.000 đồng/kg

11

Dưa leo baby

35.000 đồng/kg

14

Trứng gà ta

45.000 đồng/chục

15

Ngô ngọt

8.000 đồng/bắp

16

Giò bò Vissan 500gram

135.000 đồng/túi

17

Thịt vai không xương

115.000 đồng/kg

17

Thịt ba chỉ CP VietGAP

166.000 đồng/kg

18

Chân gà

75.000 đồng/kg

Đoàn Kết

Giá cả thị trường ngày 8 / 9/2025


Đoàn Kết

 Từ khóa: giá cả thị trường Sầu riêng Trứng gà Hàng hóa Đậu xanh Vietgap Vàng Htx Cam Hoa
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long