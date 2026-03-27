Giá thức ăn chăn nuôi tăng - giá lợn hơi giảm mạnh

Tính từ đầu tháng 2 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi (cám) đã tăng, thấp nhất là 300 đồng/kg, cao nhất là 500 đồng/kg (tùy hãng). Trong khi đó giá lợn hơi thương phẩm sau khi lên đến đỉnh đã giảm rất sâu trong khoảng gần 2 tuần nay.

Tự sản xuất thức ăn chăn nuôi, giảm chi phí đầu vào được gia đình anh Phan Kim Hùng, xã Tiên Lương thực hiện từ nhiều năm nay góp phần tăng hiệu quả chăn nuôi.

Sắp xếp gọn xong hơn trăm bao cám DeHues dành cho lợn thịt vừa mua từ đại lý về, ông Nguyễn Xuân Hiệp, ở khu 6, xã Trạm Thản thở dài tâm sự: Giá cám lại tăng rồi chú ạ, khéo xong lứa lợn này tôi phải tạm ngừng chứ cứ tăng thế này thì lỗ là cái chắc. Từ đầu năm đến giờ, hết xăng dầu rồi cám cứ tăng, trong khi giá lợn hơi lại giảm sâu quá, người chăn nuôi nhỏ như chúng tôi khó mà cầm cự được.

Theo thông báo của một số hãng sản xuất thức ăn chăn nuôi, thời gian gần đây, nhiều loại cám dành cho gia súc, gia cầm, thủy sản tiếp tục tăng giá. Ví dụ Công ty TNHH Emivest Feedmill tăng 400 đồng/kg đối với thức ăn đậm đặc và thức ăn cho lợn con; 300 đồng/kg đối với các loại khác. Công ty Green Feed cũng thông báo tăng đồng loạt 400 đồng/kg đối với tất cả các loại cám dành cho gia súc, gia cầm. Hàng loạt công ty khác như Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Hòa Phát, CJ Vina Agri, DeHues... cũng đồng loạt thông báo tăng giá từ 300-400 đồng/kg đối với tất cả các mã thức ăn chăn nuôi.

Tùy loại và thương hiệu, giá tăng khoảng 7.000-12.000 đồng/bao (25-40kg). Hiện thức ăn cho lợn con có giá khoảng 480.000 đồng/bao (25kg); thức ăn cho lợn thịt giai đoạn 14-30kg dao động 360.000-370.000 đồng/bao. Một số loại thức ăn cho gia súc của các doanh nghiệp khác ở mức 330.000-350.000 đồng/bao, trong khi thức ăn cho gia cầm phổ biến 260.000-370.000 đồng/bao (25kg).

Giá thức ăn chăn nuôi tăng trong khi giá lợn hơi thương phẩm giảm khiến người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn.

Theo thông báo của các công ty, tập đoàn sản xuất thức ăn chăn nuôi, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu liên tục tăng. Cuộc xung đột giữa Ukraine - Nga khiến cho nguồn cung ngô, đậu tương, lúa mì giảm mạnh. Các nước như Ấn Độ, Argentina, Brazil cũng hạn chế việc xuất khẩu nguồn nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Trong khi đó, trung bình mỗi năm nước ta phải nhập khẩu tới trên 65% nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi, tức là khoảng 10 triệu tấn ngô, trên 5 triệu tấn khô dầu, đậu tương... trị giá khoảng 10 tỉ USD. Đặc biệt, cuộc xung đột ở Trung Đông khiến giá nhiên liệu tăng vọt cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chi phí vận chuyển và sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Hiện nay, giá lợn hơi đang ở dao động ở mức từ 60.000-63.000 đồng/kg. Như vậy là sau khi lên đến đỉnh với mức giá 80.000-82.000 đồng/kg vào thời điểm cận Tết Nguyên đán thì giá lợn hơi liên tục giảm, thậm chí ở thời điểm trung tuần tháng 3 có lúc xuống dưới 60.000 đồng/kg, giảm sâu trong thời gian rất ngắn. Ở mức giá này, người chăn nuôi chỉ có lãi rất thấp, nhất là người chăn nuôi nhỏ lẻ chủ yếu ở mức hòa vốn.

Ông Trần Quốc Hùng ở xã Tiên Lương, chủ trang trại nuôi lợn cho biết: Với mức giá như hiện nay thì người chăn nuôi chỉ đủ để hòa vốn, nhất là đối với những hộ nuôi nhỏ lẻ. Phải ở mức 65.000đồng/kg thì người chăn nuôi mới có lãi chút đỉnh, khoảng 400.000 đồng/100kg lợn hơi. Những hộ có lãi chủ yếu là các trang trại nuôi gia công, các trại có sẵn lợn nái, không phải mua lợn con do giảm được chi phí con giống. Nhưng nếu không đầu tư nuôi bây giờ thì khi giá lợn tăng lại không có lợn thương phẩm để bán.

Tính đến nay, tổng đàn lợn của toàn tỉnh có trên 1,8 triệu con; trên 37,5 triệu con gia cầm nên lượng thức ăn cần sử dụng lên đến hơn 10 triệu tấn/năm. Toàn tỉnh có 25 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi với công suất khoảng 2,6 triệu tấn/năm, đáp ứng được trên 20% nhu cầu chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh cũng có gần 2.000 đại lý, cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Hơn 5.300 trang trại chăn nuôi trong đó có 100 trang trại quy mô lớn, 800 trang trại quy mô vừa, còn lại là quy mô nhỏ.

Dự kiến, trong thời gian ngắn tới đây, giá thức ăn chăn nuôi chưa thể hạ nhiệt. Để tháo gỡ khó khăn về thức ăn chăn nuôi trong giai đoạn này, người chăn nuôi nên tăng cường trồng thêm các loại cây trồng ngắn ngày như rau xanh; sử dụng phụ phẩm nông nghiệp để bổ sung khẩu phần ăn cho đàn vật nuôi.

Quân Lâm