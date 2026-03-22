Giá vàng trong nước chững lại khi thế giới giảm mạnh

Đến 14 giờ 30 phút chiều 22/3, thị trường kim loại quý trong nước chững đà rơi, bước vào trạng thái đi ngang thăm dò sau tuần lao dốc mạnh theo giá thế giới. Trước bối cảnh vàng miếng bộc lộ rủi ro chênh lệch, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang vàng nhẫn 9999.

Vàng thế giới lao dốc hơn 10% trong tuần, mất mốc 4.500 USD/ounce

Giá vàng thế giới vừa trải qua một tuần giao dịch biến động mạnh, ghi nhận mức giảm sâu nhất trong nhiều năm. Theo dữ liệu từ Kitco, giá vàng giao ngay mở đầu tuần quanh 5.023 USD/ounce và duy trì trạng thái ổn định trong những phiên đầu, chủ yếu dao động quanh vùng 5.000 USD/ounce.

Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện vào giữa tuần khi giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.970 USD/ounce. Làn sóng bán tháo nhanh chóng lan rộng, kéo giá giảm sâu xuống khoảng 4.860 USD/ounce chỉ trong vài giờ, phản ánh tâm lý hoảng loạn của thị trường.

Áp lực bán tiếp tục gia gia tăng sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khi các tín hiệu chính sách cho thấy lãi suất có thể duy trì ở mức cao lâu hơn. Điều này làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng - tài sản không sinh lãi - khiến dòng tiền dịch chuyển sang các kênh khác.

Trong phiên châu Á ngày 19/3, thị trường ghi nhận thêm một đợt bán tháo mạnh, kéo giá từ 4.833 USD/ounce xuống khoảng 4.538 USD/ounce trong thời gian rất ngắn. Dù có thời điểm phục hồi lên vùng 4.700 USD/ounce, lực bán nhanh chóng quay trở lại, đẩy giá vàng xuống dưới 4.500 USD/ounce và chạm đáy tuần quanh 4.477 USD/ounce.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay đứng khoảng 4.497 USD/ounce, giảm hơn 10% so với tuần trước - mức giảm mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Theo các chuyên gia, đà lao dốc này chịu tác động tổng hợp từ lợi suất trái phiếu tăng, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài. Bên cạnh đó, diễn biến địa chính trị tại Trung Đông cũng khiến dòng tiền ngắn hạn phân hóa, không còn tập trung hoàn toàn vào vàng.

Về mặt kỹ thuật, việc liên tiếp phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ quan trọng cho thấy xu hướng ngắn hạn đang suy yếu rõ rệt. Một số ý kiến cảnh báo giá vàng có thể tiếp tục điều chỉnh về các vùng thấp hơn như 4.400 USD, thậm chí 4.100 USD/ounce nếu áp lực bán chưa dừng lại.

Khoảng cách giá chênh lệch cao, rủi ro chực chờ

Diễn biến giảm sâu của giá vàng thế giới nhanh chóng tác động tới thị trường nội địa. Tuy nhiên, đến 14 giờ 30 phút chiều 22/3, giá vàng trong nước tạm chững đà rơi, bước vào trạng thái đi ngang thăm dò.

Điểm đáng chú ý trong diễn biến thị trường hiện nay là khoảng cách giá giữa vàng nhẫn 9999 và vàng miếng SJC đang thu hẹp đáng kể, khiến nhiều người lầm tưởng đây là kênh đầu tư thay thế an toàn.

Ghi nhận đến 14 giờ 30 phút, vàng miếng SJC giao dịch quanh ngưỡng 168,0 triệu đồng/lượng (mua vào) - 171,0 triệu đồng/lượng (bán ra). Tương tự, mặt hàng vàng nhẫn 9999 cũng neo cứng ở mức 167,7 triệu đồng/lượng (mua vào) - 170,7 triệu đồng/lượng (bán ra).

Như vậy, chênh lệch giữa hai mặt hàng này chỉ còn vỏn vẹn khoảng 300.000 - 500.000 đồng/lượng, thấp hơn rất nhiều so với mức 1 - 2 triệu đồng/lượng trước đây. Tuy nhiên, sự hội tụ về giá này không đồng nghĩa với việc triệt tiêu rủi ro, mà ngược lại đang che đậy nhiều biến động khó lường.

Thực tế chứng minh, vàng nhẫn không phải là “vùng đệm” an toàn như kỳ vọng, mà có biên độ dao động gần như song hành với sự khốc liệt của vàng miếng. Trong cơn sốt đầu tháng 3/2026, khi vàng SJC lập đỉnh 184 - 187 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng bị lực cầu đẩy lên vùng 182 - 185 triệu đồng/lượng.

Đến nay, chỉ sau hơn hai tuần, mặt hàng này đã bốc hơi 12 - 15 triệu đồng/lượng, rơi thẳng xuống quanh mốc 170 triệu đồng. Việc lao dốc không phanh minh chứng cho tính chất biến động cực mạnh của thị trường, đẩy những người “mắc kẹt” mua đuổi ở vùng đỉnh vào tình trạng thua lỗ nặng nề.

Bên cạnh rủi ro rơi giá, nhà đầu tư còn gánh chịu thiệt thòi từ bẫy chênh lệch mua - bán. Hiện tại, khoảng cách này của cả vàng SJC và vàng nhẫn đều bị doanh nghiệp neo ở mức rất cao, khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Đáng lo ngại hơn, trong những phiên rớt giá sâu, các đơn vị kinh doanh thường có động thái hạ nhanh giá thu mua trong khi vẫn neo giữ giá bán ra. Một nhà đầu tư mua vàng nhẫn ở vùng 180 triệu đồng/lượng hiện chỉ có thể bán lại với giá 167 - 168 triệu đồng/lượng, gánh khoản lỗ thực tế hơn 10 triệu đồng/lượng chỉ sau vài ngày giao dịch.

Thêm vào đó, giá vàng trong nước nói chung và vàng nhẫn nói riêng vẫn đang duy trì độ vênh rất lớn so với giá thế giới. Khi vàng quốc tế lao dốc về mốc 4.500 USD/ounce, mức giá quy đổi thấp hơn rất nhiều so với mặt bằng giá nội địa, tạo ra khoảng chênh lệch hàng chục triệu đồng mỗi lượng.

Nếu cơ quan quản lý có biện pháp mạnh tay để liên thông thị trường và thu hẹp khoảng cách này, vàng nhẫn chắc chắn sẽ phải chịu áp lực điều chỉnh giảm sâu dù không mang yếu tố độc quyền thương hiệu như SJC.

Một rủi ro ẩn khuất nhưng có tính “sát thương” cao đối với người mua vàng nhẫn chính là bài toán thanh khoản. Khác với vàng miếng SJC mang tính chuẩn hóa đồng nhất, vàng nhẫn phụ thuộc hoàn toàn vào uy tín của từng doanh nghiệp phát hành. Trong những thời điểm thị trường hoảng loạn bán tháo, nhiều cửa hàng có thể đưa ra lý do hạn chế lượng mua vào hoặc áp dụng mức chiết khấu sâu hơn hẳn so với giá niêm yết. Điều này đẩy người nắm giữ vàng nhẫn vào thế bất lợi kép khi cần xoay vòng vốn nhanh.

Nhìn nhận một cách khách quan, việc dòng tiền dịch chuyển từ vàng miếng sang vàng nhẫn thời gian qua chủ yếu xuất phát từ tâm lý đám đông và yếu tố cung - cầu, chứ không phải do mặt hàng này có cấu trúc rủi ro thấp hơn. Khi thị trường đảo chiều, vàng nhẫn vẫn giảm giá khốc liệt, đi kèm biên độ mua - bán rủi ro và thanh khoản bất lợi.

Do đó, các chuyên gia tài chính cảnh báo tuyệt đối không dồn toàn bộ tài sản hay sử dụng đòn bẩy tài chính để “bắt đáy” vàng nhẫn ở vùng giá nhạy cảm này. Nếu có nhu cầu thực tế, nhà đầu tư nên chia nhỏ dòng tiền. Thay vì lướt sóng ngắn hạn mang tính may rủi, người dân chỉ nên ưu tiên chiến lược tích lũy dài hạn, đồng thời theo dõi sát sao diễn biến chênh lệch giá trong nước - thế giới để bảo vệ dòng vốn an toàn.

