Giảm nghèo thông tin, hướng tới giảm nghèo bền vững

Trong lộ trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, “Giảm nghèo thông tin” là một trong những giải pháp then chốt giúp người dân tiếp cận chính sách, học hỏi mô hình làm ăn và mạnh dạn thay đổi tư duy kinh tế. Đây cũng là mục tiêu mà xã Thanh Ba đã từng bước đạt được khi triển khai tiểu dự án “Giảm nghèo về thông tin” thuộc Dự án 6 “Truyền thông và giảm nghèo thông tin”, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Ba tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, tham gia xây dựng nông thôn mới.

Mục tiêu chính của Dự án là nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin cơ sở và đội ngũ làm công tác truyền thông; tăng cường trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật cho hệ thống thông tin cơ sở và đài truyền thanh cấp xã. Từ đó giảm khoảng cách thông tin, giúp người nghèo, hộ cận nghèo và người dân vùng khó khăn tiếp cận kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như kiến thức làm ăn. Mục tiêu này đã được xã Thanh Ba triển khai thông qua chuỗi giải pháp đồng bộ, nhất là đầu tư về hạ tầng, từ trang bị máy tính, điện thoại thông minh, internet, mạng di động đến các phương tiện thông tin, tuyên truyền.

Đồng chí Đỗ Minh Tuân - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Ba cho biết: “Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt và đa dạng hóa hoạt động truyền thông, tuyên truyền, phổ biến các chính sách về giảm nghèo và Chương trình giảm nghèo bền vững. Trong năm đã tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin, tuyên truyền. Hệ thống đài truyền thanh xã hiện đã ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, 100% tổ dân phố, thôn được trang bị máy tính kết nối internet”.

Từ việc triển khai các nội dung của tiểu dự án đã tạo điều kiện để nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được tiếp cận thông tin thiết yếu, sử dụng dịch vụ viễn thông và tham gia vào môi trường số. Nhờ vậy, khả năng tiếp cận thông tin của người dân được cải thiện rõ rệt, chuyển từ tình trạng thiếu hụt thông tin sang chủ động tiếp cận thông tin.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các thông tin thiết yếu, tiểu dự án còn mở rộng và đa dạng hóa nội dung, cung cấp thông tin phù hợp với từng nhóm đối tượng. Từ thông tin về chính sách, pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp, thị trường lao động đến kiến thức khoa học kỹ thuật, bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản và các dịch vụ xã hội khác. Những nội dung này không chỉ giúp người dân mạnh dạn tham gia các mô hình hỗ trợ sinh kế của Nhà nước, góp phần tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn dễ dàng áp dụng vào nhiều lĩnh vực bảo đảm an sinh xã hội trong đời sống. Đây chính là nền tảng quan trọng thúc đẩy giảm nghèo đa chiều theo hướng bền vững, lâu dài. Năm 2025, toàn xã còn 264 hộ nghèo, chiếm 3,13% và 209 hộ cận nghèo, chiếm 2,48% trong tổng số 8.443 hộ. Theo kết quả rà soát sơ bộ năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027 - 2030, toàn xã còn 194 hộ nghèo (tỷ lệ 2,3%); 214 hộ cận nghèo (tỷ lệ 2,53%) và 97 hộ thoát nghèo (tỷ lệ 1,15%).

Các hoạt động trong tiểu dự án “Giảm nghèo về thông tin” được triển khai với nhiều mô hình sáng tạo như: Tổ chức tập huấn kỹ năng số cho cán bộ thôn, đoàn thể; cập nhật thông tin chính sách vay vốn, mô hình sản xuất hiệu quả, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt trên các mạng xã hội phổ biến như Zalo, Facebook; hướng dẫn người dân biết cách tự truy cập, chọn lọc và áp dụng thông tin. Từ đó, người dân được tiếp cận, nắm bắt đầy đủ các thông tin, kiến thức hữu ích, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Có thể thấy, trong hành trình giảm nghèo đa chiều, việc đẩy mạnh triển khai giảm nghèo về thông tin giúp người dân nâng cao năng lực tiếp cận và sử dụng tri thức một cách toàn diện. Song song với đó, việc tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ thiết yếu như y tế, giáo dục, tư vấn pháp luật và các nguồn lực tài chính giúp các hộ nghèo, cận nghèo có thêm công cụ ổn định cuộc sống.

Thu Hà