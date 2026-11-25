Bảo vệ môi trường làng nghề

Những làng nghề truyền thống đã và đang góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, làm thay đổi diện mạo nhiều vùng quê trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển sản xuất, tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số làng nghề đang đặt ra những vấn đề cần giải quyết.

Làng nghề tái chế Đông Mẫu, xã Tam Hồng.

Thôn Đông Mẫu, xã Tam Hồng từ một vùng quê thuần nông đã từng bước trở thành địa bàn phát triển nghề thu mua, tái chế phế liệu. Hiện thôn có gần 100 hộ tham gia thu mua, tập kết và hơn 40 cơ sở chuyên tái chế nhựa, tập trung tại Cụm công nghiệp (CCN) Yên Đồng và xen lẫn khu dân cư. Mỗi tháng, các cơ sở tái chế khoảng 150 - 200 tấn nhựa phế liệu, tạo ra những sản phẩm hạt nhựa, mảnh nhựa cung ứng cho thị trường. Nghề tái chế nhựa mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân, song cũng đặt ra nhiều vấn đề về xử lý chất thải, bảo đảm môi trường sống và an toàn phòng cháy, chữa cháy. Tình trạng tập kết phế liệu lấn chiếm đường giao thông, hệ thống thu gom, xử lý nước thải thiếu đồng bộ, chất thải từ các công đoạn rửa, nghiền nhựa ảnh hưởng đến môi trường xung quanh là những vấn đề đáng quan tâm. Đặc biệt, lượng lớn phế liệu dễ cháy tập trung trong khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trước thực trạng đó, xã Tam Hồng đã triển khai các biện pháp chấn chỉnh hoạt động thu gom, tập kết phế liệu; yêu cầu các hộ không lấn chiếm lối đi công cộng, tăng cường thu gom rác thải, kiểm soát hoạt động xả thải và xử lý những trường hợp vi phạm. Ông Trần Gia Khánh - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, khó khăn lớn hiện nay là CCN Yên Đồng có diện tích 3,7ha, hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng nhu cầu di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư. Xã đang phối hợp với các cơ quan chức năng kêu gọi đầu tư mở rộng CCN lên 18ha, tổng vốn dự kiến khoảng 300 tỷ đồng, hướng tới hình thành không gian sản xuất tập trung, kiểm soát tốt hơn nguồn phát sinh chất thải.

Tại làng nghề rèn xã Vĩnh Phú, vấn đề môi trường cũng cần được quan tâm. Nghề rèn có những đặc thù về tiếng ồn, bụi, khói và nhiệt phát sinh trong quá trình nung, gia công kim loại. Khi hoạt động sản xuất còn gắn với không gian sinh hoạt của người dân, yêu cầu cải thiện điều kiện lao động, kiểm soát khí thải, tiếng ồn càng trở nên cần thiết. Ông Lê Hồng Hải - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phú cho biết, địa phương đang định hướng quy hoạch CCN Vĩnh Phú với quy mô khoảng 50ha, nhằm từng bước đưa các cơ sở sản xuất mộc, rèn ra khỏi khu dân cư. Đây được xem là giải pháp lâu dài để vừa duy trì, phát triển ngành nghề truyền thống, vừa giảm áp lực ô nhiễm môi trường.

Từ thực tế cho thấy, mặc dù tính chất sản xuất khác nhau nhưng đều có chung yêu cầu phải giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Nếu không có giải pháp đồng bộ từ quy hoạch, đầu tư hạ tầng đến đổi mới công nghệ, những bất cập tích tụ qua nhiều năm sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và khả năng phát triển lâu dài của làng nghề.

Phú Thọ hiện có hơn 100 làng nghề được công nhận và hàng trăm làng có nghề, thu hút hơn 30.000 hộ cùng hàng chục hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia sản xuất, tạo việc làm cho khoảng 43.000 lao động. Các làng nghề không chỉ đóng góp vào phát triển kinh tế nông thôn mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa, kỹ năng sản xuất được truyền qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, công nghệ chưa đồng bộ, nhiều cơ sở nằm xen kẽ trong khu dân cư đang tạo áp lực đối với công tác quản lý môi trường. Một số địa phương chưa có hạ tầng thu gom, xử lý nước thải, chất thải đáp ứng yêu cầu. Đây là những tồn tại cần được giải quyết đồng thời bằng biện pháp quản lý, đầu tư hạ tầng và nâng cao trách nhiệm của các chủ cơ sở.

Thực hiện Chỉ thị số 18, ngày 10/6/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường bảo vệ môi trường, các sở, ngành, địa phương chủ động phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong xử lý các “điểm nóng”. Tỉnh quy định các địa phương thành lập tổ tự quản bảo vệ môi trường làng nghề trước ngày 31/12/2026 và trình phê duyệt Phương án bảo vệ môi trường trước ngày 1/4/2027. Đồng thời, tập trung rà soát thủ tục pháp lý, bắt buộc đầu tư xử lý chất thải, chấm dứt xả thải thô; kiên quyết di dời hoặc thu hồi quyết định công nhận đối với các cơ sở, làng nghề gây ô nhiễm kéo dài; ưu tiên bố trí nguồn lực phát triển hạ tầng CCN làng nghề để hỗ trợ các cơ sở chuyển đổi, di dời tập trung.

Để giải quyết ô nhiễm môi trường triệt để, không chỉ dừng ở các đợt kiểm tra, xử lý vi phạm. Cần có sự kết hợp giữa quy hoạch mặt bằng sản xuất, đầu tư hạ tầng xử lý chất thải, hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát huy vai trò giám sát của cộng đồng. Trong đó, chính quyền cơ sở phải chủ động, cơ sở sản xuất phải có trách nhiệm, người dân được tham gia giám sát và phản ánh kịp thời những hành vi gây ô nhiễm.

Ngọc Tuấn