Phú Thọ có 3 “Gương nhân ái tiêu biểu toàn quốc” được vinh danh

Ngày 23/11, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập (1946-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tôn vinh 80 “Gương nhân ái tiêu biểu toàn quốc” có nhiều đóng góp cho sự nghiệp nhân đạo. Đây là 80 cá nhân, tập thể có nhiều hoạt động ý nghĩa trong việc chăm sóc người yếu thế, hiến máu, cứu trợ và hỗ trợ cộng đồng. Trong đó, tỉnh Phú Thọ có 3 cá nhân được vinh danh.

3 cá nhân ở Phú Thọ được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vinh danh “Gương nhân ái tiêu biểu toàn quốc” là: Chị Nguyễn Thị Hoàng Yên - giáo viên Trường THPT Xuân Hòa, phường Xuân Hòa; anh Hán Quang Dự, xã Bản Nguyên và anh Nguyễn Thành Nam, phường Tân Hòa. Đây là các cá nhân đã và đang góp phần lan tỏa lòng tốt, kết nối yêu thương, làm đẹp thêm truyền thống nhân ái của dân tộc.

Anh Hán Quang Dự với mô hình Cơm từ thiện 19.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Yên - một trong 3 cá nhân người Phú Thọ được vinh danh "Gương nhân ái tiêu biểu toàn quốc".

Anh Nguyễn Thành Nam với những hoạt động đầy tình nhân ái dành cho bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn.

Việc tôn vinh 80 “Gương nhân ái tiêu biểu toàn quốc” là sự ghi nhận xứng đáng đối với tấm lòng sẻ chia, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của các cá nhân, tập thể; đồng thời góp phần cổ vũ, lan tỏa sâu rộng phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”.

Các cá nhân, tập thể được tôn vinh “Gương nhân ái tiêu biểu toàn quốc” cũng chính là những hạt nhân tiêu biểu, đóng góp tích cực vào hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Hội đã có mạng lưới tổ chức rộng khắp, lực lượng tình nguyện viên đông đảo, niềm tin xã hội và khả năng kết nối cao.

Thông qua nhiều hoạt động thiết thực, Hội phát huy tốt vai trò cầu nối, kết nối nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các đối tác trong nước, quốc tế để hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương và cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa. Từ đó, góp phần quan trọng cùng cả nước chung tay xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân ái, an toàn và phát triển bền vững.

Thu Hà