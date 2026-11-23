Quảng Yên rộn ràng ngày hội văn hóa, thể thao và chuyển đổi số

Ngày 23/11, xã Quảng Yên tổ chức Ngày hội Văn hóa, văn nghệ, thể thao và chuyển đổi số, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Ngày hội là dịp để Nhân dân xã Quảng Yên gặp gỡ, giao lưu, cùng gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tạo không khí vui tươi, phấn khởi tại cơ sở.

Các đại biểu dâng hương tại Di tích lịch sử - văn hóa Đền Năng Yên.

Trước khi diễn ra các hoạt động ngày hội, xã Quảng Yên đã tổ chức dâng hương tại Di tích lịch sử - văn hóa Đền Năng Yên, nơi thờ Tam vị Đại vương (Cả Ngọ Cao Sơn, Nhị Ngọ Cao Sơn, Út Ngọ Cao Sơn - các con của Vua Hùng thứ 17), có công trấn giữ vùng núi Năng Yên, giữ bình yên cho Nhân dân.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải kéo co.

Trong khuôn khổ ngày hội, người dân các thôn đã giao lưu văn nghệ với các tiết mục dân vũ, đơn ca, múa, tạo không khí sôi nổi, hào hứng. Điểm nhấn của phần hội là giải kéo co với sự tham gia của các đội đến từ các thôn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã. Những màn tranh tài sôi nổi cùng sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người dân không chỉ góp phần duy trì môn thể thao dân gian mà còn tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.

Giải kéo co diễn ra sôi nổi, hấp dẫn.

Các đội tham gia hội thi tuyên truyền chuyển đổi số với chủ đề “Tổ công nghệ số cộng đồng – Đưa công nghệ số đến mọi nhà".

Trong chương trình ngày hội, xã Quảng Yên đã tổ chức Hội thi chuyển đổi số với chủ đề “Tổ công nghệ số cộng đồng - Đưa công nghệ số đến mọi nhà”, thu hút 8 đội thi đến từ các thôn trên địa bàn xã. Đây là dịp để các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tại 21 thôn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng tuyên truyền. Thông qua các phần thi kiến thức, tuyên truyền và xử lý tình huống, các đội thi có cơ hội rèn luyện kỹ năng hướng dẫn, hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ số vào đời sống hằng ngày.

Minh Thuật - Ngọc Nguyên