Bảo đảm công khai, minh bạch trong rà soát hộ nghèo

Việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2026 được xã Hoàng Cương triển khai với tinh thần công khai, dân chủ, đúng đối tượng, phản ánh sát thực tế đời sống của người dân. Thông qua sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, trưởng thôn và ý kiến của cộng đồng, công tác rà soát bảo đảm tính khách quan, minh bạch, làm cơ sở thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Cán bộ xã Hoàng Cương và thôn Yên Trạch rà soát điều kiện thực tế của gia đình bà Hoàng Thị Huệ (bên trái), là hộ đơn thân chưa có khả năng thoát nghèo.

Sau sáp nhập, thôn Yên Trạch có 422 hộ với hơn 1.500 nhân khẩu. Đầu tháng 9, công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2026 bắt đầu được triển khai. Thôn thành lập tổ rà soát gồm 6 thành viên, do Trưởng thôn làm tổ trưởng, cùng Trưởng Ban Công tác mặt trận và chi hội trưởng các tổ chức đoàn thể tham gia. Đồng chí Đinh Thị Mận - Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn cho biết: Trong quá trình rà soát, các thành viên tổ công tác phối hợp đến từng gia đình để nắm bắt tình hình thực tế, thu thập thông tin và đánh giá theo các tiêu chí quy định. Những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn được xem xét kỹ lưỡng, có sự tham gia ý kiến của các tổ chức đoàn thể và người dân. Sau khi hoàn thành rà soát sơ bộ, kết quả được niêm yết công khai tại nhà văn hóa thôn để người dân biết, theo dõi và tham gia ý kiến, bảo đảm không bỏ sót đối tượng, không để xảy ra tình trạng rà soát thiếu khách quan.

Trước thời điểm triển khai, thôn Yên Trạch có 13 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo. Sau rà soát, thôn còn 7 hộ nghèo và 14 hộ cận nghèo. Những biến động này cho thấy việc đánh giá không chỉ dựa trên danh sách hộ nghèo của năm trước mà còn xem xét cụ thể điều kiện kinh tế, khả năng lao động, việc làm, sức khỏe và mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của từng gia đình. Các hộ nghèo ở thôn đều là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chủ yếu là bệnh tật hiểm nghèo, không có khả năng lao động hoặc thuộc diện đơn thân. Bà Hoàng Thị Huệ, sinh năm 1962 là một ví dụ. Bà Huệ sống đơn thân, sức khỏe yếu. Dù trước đây đã được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà ở, song điều kiện kinh tế vẫn hết sức khó khăn, trong nhà hầu như không có tài sản, vật dụng đáng giá. Nguồn thu nhập chủ yếu của bà là khoản trợ cấp xã hội 1 triệu đồng mỗi tháng, dùng để trang trải sinh hoạt và mua thuốc khi đau ốm.

Công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2026 được Đảng ủy, HĐND, UBND xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Xã ban hành các kế hoạch, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đồng thời huy động sự tham gia của các tổ công tác và lực lượng rà soát tại các thôn. Công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ cũng được quan tâm, giúp cán bộ rà soát nắm vững quy trình, phương pháp đánh giá theo chuẩn nghèo đa chiều.

Theo báo cáo kết quả rà soát sơ bộ của UBND xã, năm 2025, toàn xã có 7.806 hộ dân, trong đó, 234 hộ nghèo, chiếm 3%; 208 hộ cận nghèo, chiếm 2,66%. Tại thời điểm rà soát tháng 9/2026, toàn xã có 23 thôn với 7.691 hộ. Kết quả rà soát sơ bộ theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 cho thấy, toàn xã có 119 hộ nghèo và 154 hộ cận nghèo. Trong khi đó, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027-2030, số hộ nghèo được xác định là 180 hộ, chiếm 2,34%; hộ cận nghèo 193 hộ, chiếm hơn 2,5% và có 54 hộ thoát nghèo. Năm 2026 là năm chuyển tiếp giữa hai giai đoạn chuẩn nghèo đa chiều nên địa phương phải đồng thời thực hiện rà soát theo hai bộ tiêu chí. Vì vậy, kết quả theo từng chuẩn có sự khác biệt về số lượng và tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo. Đây là cơ sở để địa phương đánh giá thực trạng, đồng thời chuẩn bị triển khai các chính sách giảm nghèo phù hợp cho giai đoạn tiếp theo.

Rà soát hộ nghèo, cận nghèo là khâu quan trọng để thực hiện chính sách giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Vì vậy, kết quả rà soát chỉ thực sự có ý nghĩa khi phản ánh đúng thực trạng đời sống người dân, không chạy theo thành tích, không bỏ sót những hoàn cảnh khó khăn. Với cách làm công khai, dân chủ, sát cơ sở, Hoàng Cương đang từng bước nâng cao chất lượng rà soát, tạo nền tảng để các chính sách hỗ trợ được triển khai đúng người, đúng nhu cầu, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Hồng Nhung