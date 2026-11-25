Công ty Điện lực Phú Thọ tham gia hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Đất Tổ”

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Công đoàn Công ty Điện lực Phú Thọ vừa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ phường Việt Trì và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện Hành trình đỏ “Giọt hồng Đất Tổ” năm 2026.

Với tinh thần tự nguyện và trách nhiệm vì cộng đồng, 30 cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Phú Thọ đã tham gia hiến máu, đóng góp 30 đơn vị máu. Mỗi đơn vị máu được trao đi là một nghĩa cử thiết thực, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ, đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế, đồng thời tiếp thêm hy vọng cho những bệnh nhân đang cần được truyền máu.

Nhân viên Công ty Điện lực Phú Thọ tham gia hiến máu tình nguyện với tinh thần sẻ chia, vì sức khỏe cộng đồng.

Chia sẻ tại chương trình, lãnh đạo Công ty Điện lực Phú Thọ cho biết: Đối với người lao động ngành Điện, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân, việc tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và an sinh xã hội vừa là trách nhiệm vừa là nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp. Với 30 đơn vị máu đóng góp trong đợt này, cán bộ, công nhân viên của công ty đã góp thêm những giọt hồng yêu thương, tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, chung tay vì sức khỏe và sự sống của cộng đồng.

Thông qua chương trình Hành trình đỏ “Giọt hồng Đất Tổ” năm 2026, Công ty Điện lực Phú Thọ tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với các hoạt động vì cộng đồng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần xây dựng hình ảnh người thợ điện Đất Tổ trách nhiệm, nhân văn và giàu lòng sẻ chia.

Lương Bằng - Thu Huyền (CTV)