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Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý nhà nước về đô thị

Ngày 23/9, Đoàn ĐBQH tỉnh đã giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý nhà nước về đô thị trên địa bàn tỉnh đối với các xã, phường: Vĩnh Tường, Thổ Tang, Yên Lạc, Tề Lỗ, Tam Hồng, Nguyệt Đức, Liên Châu, Bình Nguyên, Vĩnh Phúc, Phúc Yên, Xuân Hòa, Bình Xuyên, Bình Tuyền, Xuân Lãng.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý nhà nước về đô thịĐồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh chủ trì buổi giám sát.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của các địa phương nêu rõ một số khó khăn, tồn tại trong quản lý đô thị, như: Sau sắp xếp, các xã có quy mô lớn nhưng chưa có quy hoạch chung phù hợp với địa giới mới; tiến độ triển khai các dự án khu đô thị, nhà ở bị chậm so với chủ trương ban đầu; công tác chiếu sáng đô thị gặp khó khăn do thiếu kinh phí; một số thiết bị xuống cấp, hư hỏng...

Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý nhà nước về đô thịLãnh đạo các địa phương báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý đô thị trên địa bàn.

Từ thực tế này, các địa phương kiến nghị Quốc hội, UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn, kiến trúc nhà ở theo hướng đồng bộ, thống nhất; hoàn thiện cơ sở dữ liệu số về quy hoạch đất đai, hạ tầng kỹ thuật; có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho địa phương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; phân cấp, phân quyền trong quản lý đô thị theo hướng tăng tính chủ động cho chính quyền cấp cơ sở.

Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý nhà nước về đô thịQuang cảnh buổi giám sát.

Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh đánh giá cao những kết quả các địa phương đạt được trong thực hiện quản lý nhà nước về đô thị.

Đồng chí đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, hệ thống hóa các đồ án quy hoạch; phối hợp với Sở Xây dựng đề xuất lập quy hoạch chung đô thị trên địa giới hành chính mới, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho quản lý và thu hút đầu tư. Cùng với đó, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông; tập trung tháo gỡ vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án khu đô thị, nhà ở và hạ tầng trọng điểm.

Với những kiến nghị, đề xuất của các địa phương, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, trình Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Hà Giang - Đức Thiện


Hà Giang - Đức Thiện

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đoàn ĐBQH Phó Trưởng Đoàn UBND tỉnh địa phương Quản lý nhà nước Thống Nhất Giải phóng mặt bằng Địa giới hành chính Khẩn trương rà soát Vĩnh Phúc
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