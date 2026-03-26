Hà Nội: Cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên cầu Long Biên trong 60 ngày

{title}
{publish}
{head}
Các phương tiện lưu thông qua cầu Long Biên (thành phố Hà Nội) sẽ bị cấm hoàn toàn nhằm phục vụ thi công Dự án sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ.
Cầu Long Biên. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)
Ngày 26/3, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên cầu Long Biên phục vụ thi công Dự án sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ (phần đường bộ hai bên) cầu Long Biên trên tuyến đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng.
Theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời, cầu Long Biên cấm toàn bộ phần đường bộ trên cầu hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm trong thời gian thi công. Các phương tiện (xe máy và xe thô sơ) có nhu cầu qua cầu Long Biên đi theo hướng: đường Long Biên 1, Long Biên 2-đường Long Biên-Xuân Quan-rẽ đi lên cầu Chương Dương.
Cấm toàn bộ phần đường bộ trên cầu hướng từ phường Hoàn Kiếm sang phường Bồ Đề trong thời gian thi công. Các phương tiện (xe máy và xe thô sơ) từ Yên Phụ, Hàng Đậu có nhu cầu qua cầu Long Biên đi theo hướng: đường Trần Nhật Duật-đi lên vòng xuyến đầu cầu Chương Dương-đi lên cầu Chương Dương.
Phương tiện đi hướng từ Trần Quang Khải, đê 401-đi lên vòng xuyến đầu cầu Chương Dương-đi lên cầu Chương Dương.
Tại cầu Chương Dương cho phép các phương tiện xe đạp lưu thông hai chiều trên làn hỗn hợp.
Thời gian thực hiện từ 9h ngày 28/3 đến hết ngày 27/5/2026 (60 ngày).
Nguồn TTXVN
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái thời tiết tương đối ổn định, mưa xuất hiện rải rác ở một số nơi....
Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo Chính phủ về giải pháp cấp bách để hỗ trợ hoạt động khai thác hàng không trước diễn biến bất lợi từ giá nhiên...
baophutho.vn Kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), sáng 26/3, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Lâm...
baophutho.vn Tháng Ba - tháng của mùa Xuân và tuổi trẻ, đã trở thành dấu ấn đặc biệt trong hành trình phát triển của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên....
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng, nắng nóng có xu...
baophutho.vn Chiều 25/3, Sở Tư pháp phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh và Hội Công chứng viên tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước...
baophutho.vn Với tinh thần trách nhiệm cao, bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng và sự tận tụy trong công việc, đồng chí Hà Thị Vân Anh - Kiểm sát viên Viện Kiểm...