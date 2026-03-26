Hà Nội: Cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên cầu Long Biên trong 60 ngày

Các phương tiện lưu thông qua cầu Long Biên (thành phố Hà Nội) sẽ bị cấm hoàn toàn nhằm phục vụ thi công Dự án sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ.

Cầu Long Biên. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Ngày 26/3, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên cầu Long Biên phục vụ thi công Dự án sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ (phần đường bộ hai bên) cầu Long Biên trên tuyến đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng.

Theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời, cầu Long Biên cấm toàn bộ phần đường bộ trên cầu hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm trong thời gian thi công. Các phương tiện (xe máy và xe thô sơ) có nhu cầu qua cầu Long Biên đi theo hướng: đường Long Biên 1, Long Biên 2-đường Long Biên-Xuân Quan-rẽ đi lên cầu Chương Dương.

Cấm toàn bộ phần đường bộ trên cầu hướng từ phường Hoàn Kiếm sang phường Bồ Đề trong thời gian thi công. Các phương tiện (xe máy và xe thô sơ) từ Yên Phụ, Hàng Đậu có nhu cầu qua cầu Long Biên đi theo hướng: đường Trần Nhật Duật-đi lên vòng xuyến đầu cầu Chương Dương-đi lên cầu Chương Dương.

Phương tiện đi hướng từ Trần Quang Khải, đê 401-đi lên vòng xuyến đầu cầu Chương Dương-đi lên cầu Chương Dương.

Tại cầu Chương Dương cho phép các phương tiện xe đạp lưu thông hai chiều trên làn hỗn hợp.

Thời gian thực hiện từ 9h ngày 28/3 đến hết ngày 27/5/2026 (60 ngày).

Nguồn TTXVN


