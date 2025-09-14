Hòa đàm Nga-Ukraine bế tắc, ông Trump tuyên bố “cạn kiệt kiên nhẫn” với ông Putin

Nga ngày 12/9 lần đầu thừa nhận các cuộc hòa đàm với Ukraine đang trong trạng thái “tạm dừng”. Trong khi đó, ông Trump cảnh báo sự kiên nhẫn của ông với nhà lãnh đạo Nga Putin “đang cạn kiệt nhanh chóng” và không loại trừ khả năng sẽ áp thêm lệnh trừng phạt với Moscow.

Quá trình hoà đàm ngừng trệ

Điện Kremlin hôm 12/9 thừa nhận rằng các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine “đang trong trạng thái tạm dừng”. Điều này dường như đã một sự xác nhận đúng như những gì Kiev đã cảnh báo suốt nhiều tháng qua: tiến trình hòa đàm rơi vào bế tắc, bất chấp những nỗ lực thúc đẩy từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Các kênh liên lạc vẫn tồn tại và được duy trì; các nhà đàm phán của chúng tôi hoàn toàn có thể sử dụng để trao đổi. Nhưng hiện nay, có thể nói rằng mọi thứ đang ở thế đình trệ nhiều hơn là một quá trình tương tác tích cực", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

“Điều quan trọng là không nên nhìn nhận vấn đề này dưới lăng kính màu hồng và trông đợi rằng tiến trình sẽ đem lại kết quả tức thì", ông Peskov nói thêm, dù vẫn khẳng định phía Nga “luôn cam kết đối thoại hòa bình”.

Trong khi đó, Ukraine nhiều lần chỉ trích Moscow chưa bao giờ thực tâm tìm kiếm hòa bình, đồng thời cáo buộc phía Nga sử dụng các cuộc thương lượng như một công cụ kéo dài thời gian nhằm tìm kiếm thêm lợi thế trên chiến trường trước khi thực sự ngồi vào bàn đàm phán.

Cũng trong ngày 12/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng kêu gọi các nước phương “làm mọi cách có thể để ngăn Nga duy trì chiến sự”, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Vương quốc Anh vì gói trừng phạt mới nhắm vào đội tàu chở dầu ngầm của Moscow và chuỗi cung ứng quân sự. Nhật Bản cũng áp đặt các biện pháp hạn chế đối với nhiều công ty Nga và cùng với các đồng minh duy trì mức trần giá dầu, nhằm cắt giảm đáng kể doanh thu của Moscow.

“Đây là con đường duy nhất để chấm dứt cuộc chiến này", ông Zelensky nhấn mạnh.

Dù chính quyền Tổng thống Trump đã nhiều lần tìm cách đóng vai trò trung gian, kể cả tham gia trực tiếp vào các cuộc thương lượng với ông Putin, cho đến nay, những nỗ lực đó vẫn chưa mang lại kết quả rõ rệt.

Tuần này, căng thẳng tiếp tục leo thang sau vụ việc nhiều máy bay không người lái được cho là của Nga xâm nhập không phận Ba Lan, buộc lực lượng không quân NATO phải lập tức triển khai biện pháp đánh chặn. Chính phủ Ba Lan ngay sau đó đã triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia, đồng thời kêu gọi các đồng minh phương Tây khẩn cấp củng cố lá chắn phòng không và nâng mức cảnh báo quân sự dọc biên giới phía đông.

Ông Trump đang mất dần kiên nhẫn

Tổng thống Donald Trump ngày 12/9 cảnh báo rằng sự kiên nhẫn của ông với nhà lãnh đạo Nga Putin “đang cạn kiệt nhanh chóng”. Ông không loại trừ khả năng sẽ áp đặt một gói trừng phạt “cực kỳ nặng nề” nhằm vào Nga trong giai đoạn tiếp theo, song chưa đưa ra khung thời gian cụ thể cho những biện pháp bổ sung này.

Các quan chức Nhà Trắng trước đó tiết lộ với CNN rằng Tổng thống Mỹ ngày càng thất vọng trước tình trạng trì trệ của các cuộc hòa đàm, trong khi sức ép từ Thượng viện buộc ông phải hành động cứng rắn hơn.

Ông Putin (trái) và ông Trump (phải). Ảnh: Getty

Thượng nghị sĩ Thom Tillis, đại diện bang Bắc Carolina và đồng chủ tịch Nhóm quan sát viên NATO tại Thượng viện, đã thẳng thắn chỉ trích Moscow: “Tôi cho rằng Nga đang chơi trò mèo vờn chuột với chúng ta". Theo ông Tillis, mục tiêu của nhà lãnh đạo Nga là “câu giờ”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ngoại giao Ba Lan Radosław Sikorski tuyên bố tại một cuộc họp báo với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha rằng việc Nga gia tăng các cuộc tấn công sau hội nghị thượng đỉnh Alaska cho thấy Moscow “chưa sẵn sàng” cho hoà bình ngay lúc này.

“Nga chưa sẵn sàng chấp nhận lệnh ngừng bắn mà Ukraine đã chuẩn bị”, ông Sikorski nói.

Giới phân tích cũng có chung nhận định này. Bà Emily Ferris, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI), cho rằng việc Điện Kremlin lần đầu thừa nhận các cuộc đàm phán đang ở trạng thái “tạm dừng” chỉ là một biến tấu ngôn từ, nhưng thực chất phản ánh chiến lược cũ: tìm cách đổ lỗi cho Ukraine là bên không hợp tác.

“Kể từ sau Hội nghị Thượng đỉnh Alaska, những yêu sách của Moscow ngày càng quyết liệt hơn, đặc biệt về lãnh thổ – điều mà cả Kiev lẫn Washington đều khó chấp nhận. Nga thực tế chẳng có động cơ nào để ngồi vào bàn đàm phán vào lúc này", bà Ferris nói. Theo bà, Moscow dường như đang thử giới hạn xem Mỹ sẵn sàng đi bao xa trước khi tung ra “vũ khí” cuối cùng - đó là các lệnh trừng phạt thực sự có tác dụng đối với nền kinh tế Nga.

Trong khi đó, Điện Kremlin tiếp tục đổ lỗi cho châu Âu vì đã “tạo ra chướng ngại vật trên con đường hòa bình”. Moscow thẳng thừng bác bỏ đề xuất của các đồng minh châu Âu của Kiev về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tại Ukraine, nếu một thỏa thuận ngừng bắn được ký kết. Các quan chức Nga khẳng định sẽ không bao giờ chấp nhận sự hiện diện quân sự của NATO trên lãnh thổ Ukraine.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lên tiếng bảo vệ cuộc tập trận chung Zapad-2025 giữa Nga và Belarus trong tuần này. Ông nhấn mạnh những quan ngại từ phương Tây chỉ là hệ quả của “lập trường thù địch công khai” của châu Âu đối với Nga, cộng hưởng với “cảm xúc chính trị đang bị đẩy lên quá cao”.

