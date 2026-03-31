Hóc hạt hồng xiêm - xử trí nhanh trong “thời gian vàng”

Bà N.T.Đ (51 tuổi, Kim Anh - Hà Nội) đến Phòng khám Nội soi tiêu hóa - Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Phúc Yên trong tình trạng nuốt nghẹn, khó chịu vùng cổ họng.

Theo chia sẻ, sau bữa trưa, bà có ăn hồng xiêm và bắt đầu xuất hiện cảm giác nuốt vướng, nghẹn kéo dài nên đã chủ động đến bệnh viện kiểm tra.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ nhanh chóng chỉ định nội soi tiêu hóa bằng hệ thống Olympus Evis X1 CV1500 hiện đại. Hình ảnh ghi nhận dị vật là một hạt hồng xiêm kích thước khoảng 0,6 x1cm mắc tại thực quản.

Ê-kíp đã tiến hành can thiệp nội soi và lấy dị vật thành công chỉ trong vòng 5 phút. Nhờ xử trí kịp thời, bệnh nhân tránh được các biến chứng nguy hiểm như tổn thương niêm mạc, viêm loét hay thủng thực quản.

Nhờ công nghệ tiên tiến, ngay cả những tổn thương rất nhỏ hay dấu hiệu ung thư giai đoạn sớm cũng có thể được phát hiện - điều mà các phương pháp nội soi thông thường dễ bỏ sót.

Cùng với đó, đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, được đào tạo chuyên sâu trực tiếp thực hiện kỹ thuật, đảm bảo an toàn - chính xác - hiệu quả, mang lại sự an tâm cho người bệnh.

Ngọc Lan

(Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt)