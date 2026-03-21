Học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đạt 559 giải Trạng nguyên Tiếng Việt qua Internet cấp tỉnh

Trong kỳ thi Trạng nguyên Tiếng Việt qua Internet cấp tỉnh vừa qua, học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, phường Nông Trang đã đạt thành tích ấn tượng với tổng số 559 giải.

Cô và trò Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng.

Cụ thể, nhà trường có 93 học sinh đạt giải Nhất, 217 học sinh đạt giải Nhì, 176 học sinh đạt giải Ba và 73 học sinh đạt giải Khuyến khích. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của các em học sinh, đồng thời ghi nhận sự tận tâm của đội ngũ giáo viên và sự quan tâm, đồng hành của phụ huynh trong công tác giáo dục.

Thành tích đạt được không chỉ góp phần khẳng định chất lượng dạy và học của nhà trường mà còn là động lực để thầy và trò tiếp tục phấn đấu, nâng cao hơn nữa kết quả trong thời gian tới.

Hiền Mai


Chắp cánh cho ước mơ STEM

Chắp cánh cho ước mơ STEM
2026-03-19 08:24:00

baophutho.vn Thời gian qua, chương trình cho vay ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) do...

Siết chấm phúc khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Siết chấm phúc khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2026
2026-03-19 07:02:00

Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được Bộ GD&ĐT xác định cơ bản giữ ổn định như năm 2025, song điểm mới ở khâu chấm phúc khảo và định hướng ra đề thu hút sự quan tâm của thí...

