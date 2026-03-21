Học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đạt 559 giải Trạng nguyên Tiếng Việt qua Internet cấp tỉnh

Trong kỳ thi Trạng nguyên Tiếng Việt qua Internet cấp tỉnh vừa qua, học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, phường Nông Trang đã đạt thành tích ấn tượng với tổng số 559 giải.

Cô và trò Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng.

Cụ thể, nhà trường có 93 học sinh đạt giải Nhất, 217 học sinh đạt giải Nhì, 176 học sinh đạt giải Ba và 73 học sinh đạt giải Khuyến khích. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của các em học sinh, đồng thời ghi nhận sự tận tâm của đội ngũ giáo viên và sự quan tâm, đồng hành của phụ huynh trong công tác giáo dục.

Thành tích đạt được không chỉ góp phần khẳng định chất lượng dạy và học của nhà trường mà còn là động lực để thầy và trò tiếp tục phấn đấu, nâng cao hơn nữa kết quả trong thời gian tới.

Hiền Mai