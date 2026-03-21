Học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đạt 559 giải Trạng nguyên Tiếng Việt qua Internet cấp tỉnh

Trong kỳ thi Trạng nguyên Tiếng Việt qua Internet cấp tỉnh vừa qua, học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, phường Nông Trang đã đạt thành tích ấn tượng với tổng số 559 giải.
Cô và trò Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng.
Cụ thể, nhà trường có 93 học sinh đạt giải Nhất, 217 học sinh đạt giải Nhì, 176 học sinh đạt giải Ba và 73 học sinh đạt giải Khuyến khích. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của các em học sinh, đồng thời ghi nhận sự tận tâm của đội ngũ giáo viên và sự quan tâm, đồng hành của phụ huynh trong công tác giáo dục.
Thành tích đạt được không chỉ góp phần khẳng định chất lượng dạy và học của nhà trường mà còn là động lực để thầy và trò tiếp tục phấn đấu, nâng cao hơn nữa kết quả trong thời gian tới.
Hiền Mai
baophutho.vn Trong trường học - nơi tập trung số lượng lớn học sinh, cơ sở vật chất đa dạng, nhiều thiết bị điện được sử dụng liên tục - nguy cơ cháy, nổ...
baophutho.vn Trong 3 ngày (20, 21, 22/3), tại Đại học Phenikaa, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Cuộc thi nghiên cứu khoa...
baophutho.vn Ngày 20/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phổ cập giáo dục mầm non (GDMN) cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi trên địa bàn...
baophutho.vn Những năm qua, Trường Tiểu học Định Trung, phường Vĩnh Phúc không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng xây dựng môi trường giáo dục...
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6, thí sinh biết điểm thi vào ngày 1/7, sớm hơn nửa tháng so với mọi năm.
baophutho.vn Thời gian qua, chương trình cho vay ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) do...
Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được Bộ GD&ĐT xác định cơ bản giữ ổn định như năm 2025, song điểm mới ở khâu chấm phúc khảo và định hướng ra đề thu hút sự quan tâm của thí...