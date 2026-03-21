Hội đồng hương Phú Thọ tại Hà Nội gặp mặt đầu Xuân Bính Ngọ

{title}
{publish}
{head}
Ngày 21/3, Hội đồng hương tỉnh Phú Thọ tại Hà Nội tổ chức gặp mặt đầu Xuân Bính Ngọ 2026. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Hoàng Xuân Cừ - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, Chủ tịch Hội đồng hương Phú Thọ tại Hà Nội; Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; các tướng lĩnh, nhà khoa học đã nghỉ hưu và đông đảo người con quê hương Phú Thọ đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc tặng lẵng hoa chúc mừng Hội đồng hương tỉnh Phú Thọ tại Hà Nội nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026.
Hội đồng hương tỉnh Phú Thọ tại Hà Nội hiện có 7 câu lạc bộ trực thuộc, gồm: Câu lạc bộ Cán bộ Kháng chiến Phú Thọ, Câu lạc bộ Hùng Vương - Hà Nội, Câu lạc bộ Sức khỏe, Hội Doanh nhân Hùng Vương, Câu lạc bộ Thơ Bút Tre, Câu lạc bộ Báo chí và Câu lạc bộ Sinh viên. Gặp mặt đầu Xuân là hoạt động thường niên nhằm tăng cường gắn kết con em quê hương Đất Tổ đang sinh sống, làm việc tại Thủ đô; đồng thời tạo môi trường để hội viên giao lưu, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống và công việc.
Những năm qua, Hội đồng hương tỉnh Phú Thọ tại Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương như: Tham gia công tác thiện nguyện, bảo vệ môi trường; hỗ trợ các gia đình khó khăn, học sinh nghèo vượt khó; tài trợ thiết bị y tế; đầu tư phát triển trên nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh Phú Thọ.
Năm 2026, Hội tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh giao lưu, kết nối; chú trọng khuyến học, khuyến tài, công tác an sinh xã hội; hỗ trợ doanh nghiệp, việc làm và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội đồng hương tỉnh Phú Thọ tại Hà Nội, khẳng định đây là lực lượng quan trọng đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh.
Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí nhấn mạnh: Sau hợp nhất, Phú Thọ là sự hội tụ về trí tuệ, nguồn lực và khát vọng phát triển. Đồng chí mong muốn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cùng những người con quê hương Phú Thọ đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội và các địa phương trên cả nước tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển của tỉnh.
Đồng thời, Hội đồng hương tỉnh Phú Thọ tại Hà Nội tiếp tục phát triển vững mạnh, thực sự là mái nhà chung gắn kết những người con Đất Tổ, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.
Tại buổi gặp, Hội đồng hương Phú Thọ tại Hà Nội đã tuyên dương, khen thưởng các sinh viên Phú Thọ có thành tích xuất sắc trong học tập.
Trước đó, Hội đã tổ chức vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Văn Hải - Nguyễn Toàn
