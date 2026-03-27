Hơn 160 lao động có việc làm ổn định từ vốn vay giải quyết việc làm

3 tháng đầu năm 2026, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tam Dương đẩy mạnh giải ngân chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tam Dương giải ngân nguồn vốn vay cho các đối tượng.

Tổng dư nợ chương trình đạt khoảng 302,5 tỷ đồng với gần 4.800 khách hàng vay vốn, tăng khoảng 5 tỷ đồng so với đầu năm 2025, chiếm hơn 41% tổng dư nợ của đơn vị. Thực hiện Nghị định số 338/2025/NĐ-CP của Chính phủ, phòng giao dịch đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể tuyên truyền, tạo điều kiện để các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Từ nguồn vốn này, hơn 160 lao động đã có việc làm ổn định, tập trung vào các lĩnh vực như kinh doanh tạp hóa, dịch vụ ăn uống, giặt là, sửa chữa xe máy, chăn nuôi... Qua đó góp phần cải thiện đời sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội và hạn chế tín dụng đen trên địa bàn.

Thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tam Dương tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, đồng thời tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm trong dân cư nhằm bổ sung nguồn vốn cho vay, đáp ứng nhu cầu tạo việc làm và phát triển sản xuất.

Thuý Hường


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Ngân hàng chính sách xã hội vốn vay giải quyết việc làm Chương trình Giao dịch Lao động Ổn định Cho vay Phát triển sản xuất Giải ngân nâng cao thu nhập
"Đòn bẩy" cho người hoàn lương

“Đòn bẩy” cho người hoàn lương
2026-03-28 06:47:00

baophutho.vn Chính sách tín dụng ưu đãi theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù đang phát huy hiệu...

Giá vàng tiếp đà giảm mạnh

Giá vàng tiếp đà giảm mạnh
2026-03-27 09:01:00

Sáng nay (27/3), giá vàng trong nước tiếp đà giảm mạnh. Theo đó, vàng miếng SJC về quanh mốc 171 triệu đồng/lượng, cao hơn vàng nhẫn từ 300.000 - 500.000 đồng/lượng tuỳ từng...

Giá xăng RON 95 giảm hơn 5.600 đồng/lít

Giá xăng RON 95 giảm hơn 5.600 đồng/lít
2026-03-27 06:10:00

Giá xăng dầu trong nước giảm mạnh từ 24h ngày 26/3 sau khi Chính phủ quyết định đưa hàng loạt sắc thuế về 0%, trong đó xăng RON 95 giảm tới hơn 5.600 đồng/lít.

