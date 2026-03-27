Hơn 160 lao động có việc làm ổn định từ vốn vay giải quyết việc làm

3 tháng đầu năm 2026, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tam Dương đẩy mạnh giải ngân chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tam Dương giải ngân nguồn vốn vay cho các đối tượng.

Tổng dư nợ chương trình đạt khoảng 302,5 tỷ đồng với gần 4.800 khách hàng vay vốn, tăng khoảng 5 tỷ đồng so với đầu năm 2025, chiếm hơn 41% tổng dư nợ của đơn vị. Thực hiện Nghị định số 338/2025/NĐ-CP của Chính phủ, phòng giao dịch đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể tuyên truyền, tạo điều kiện để các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Từ nguồn vốn này, hơn 160 lao động đã có việc làm ổn định, tập trung vào các lĩnh vực như kinh doanh tạp hóa, dịch vụ ăn uống, giặt là, sửa chữa xe máy, chăn nuôi... Qua đó góp phần cải thiện đời sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội và hạn chế tín dụng đen trên địa bàn.

Thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tam Dương tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, đồng thời tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm trong dân cư nhằm bổ sung nguồn vốn cho vay, đáp ứng nhu cầu tạo việc làm và phát triển sản xuất.

Thuý Hường