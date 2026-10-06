Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026, giải cơn khát danh hiệu

Tối 5/10, Indonesia giành chức vô địch Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 sau khi vượt qua Thái Lan 4-2 ở loạt sút luân lưu trong trận chung kết trên sân Gelora Bung Karno. Hai đội hòa 2-2 sau 120 phút của trận đấu có nhiều diễn biến đáng chú ý.

Các cầu thủ Indonesia ăn mừng bàn thắng. Ảnh: FAT

Được thi đấu trên sân nhà trước hơn 75.000 khán giả, Indonesia nhập cuộc chủ động và sớm đẩy cao đội hình. Trong khi đó, Thái Lan tổ chức phòng ngự chặt chẽ, đồng thời tìm kiếm cơ hội từ những tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Sau khoảng 15 phút đầu chịu sức ép, Thái Lan tạo ra cơ hội đáng chú ý ở phút 18. Chanathip Songkrasin có khoảng trống để dứt điểm nhưng không thể đưa bóng trúng mục tiêu.

Indonesia nhanh chóng đáp trả và tiếp tục duy trì sức ép trong phần lớn thời gian còn lại của hiệp 1. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Thái Lan cùng thủ môn Anuin chơi tập trung, giúp đội khách giữ sạch lưới trước giờ nghỉ.

Tình huống tấn công của Thái Lan. Ảnh: FAT

Bước sang hiệp 2, Thái Lan có cơ hội với tình huống dứt điểm của Supachai Jaided. Ở chiều ngược lại, Indonesia tiếp tục kiểm soát thế trận và tổ chức nhiều đợt lên bóng nhưng chưa thể tạo ra khác biệt.

Bước ngoặt xuất hiện khi Thái Lan chỉ còn thi đấu với 10 người sau khi Mickelson nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân.

Tận dụng lợi thế hơn người, Indonesia gia tăng sức ép và đến phút 84 đã tìm được bàn mở tỷ số. Từ một tình huống đá phạt gần khu vực cấm địa, Dean James ghi bàn đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 1-0.

Tuy nhiên, lợi thế của Indonesia chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Phút 87, Thái Lan tổ chức phối hợp nhanh trước khi Sanrol dứt điểm ghi bàn, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1.

Không có thêm bàn thắng trong thời gian thi đấu chính thức, hai đội phải bước vào hiệp phụ.

Với lợi thế hơn người, Indonesia tiếp tục đẩy cao đội hình, trong khi Thái Lan chủ động lùi sâu phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công.

Phút 111, đội khách bất ngờ vượt lên. Tận dụng tình huống hàng phòng ngự Indonesia để mất bóng, Chamratsamee giành quyền kiểm soát rồi dứt điểm thành công, nâng tỷ số lên 2-1 cho Thái Lan.

Indonesia không mất nhiều thời gian để đáp trả. Phút 116, Baggott ghi bàn gỡ hòa 2-2, đưa trận chung kết tới loạt sút luân lưu.

Trên chấm 11m, các cầu thủ Indonesia thực hiện tốt hơn và giành chiến thắng 4-2, qua đó đăng quang FIFA ASEAN Cup 2026 ngay trên sân nhà Gelora Bung Karno.

Chiến thắng khép lại trận chung kết kéo dài 120 phút với nhiều diễn biến khó lường. Indonesia hai lần vượt qua thời điểm bất lợi, trong đó có việc bị Thái Lan dẫn ngược 2-1 trong hiệp phụ, trước khi giành chiến thắng ở loạt sút quyết định.

Kết quả chung cuộc: Indonesia 2-2 Thái Lan (luân lưu 4-2). Bàn thắng: Indonesia: Dean James (84“), Baggott (116”); Thái Lan: Sanrol (87“), Chamratsamee (111”). Thẻ đỏ: Thái Lan: Mickelson (hai thẻ vàng).

Theo nhandan.vn