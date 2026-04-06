[Infographic] Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI

Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ

2026-04-07 12:53:00 Theo Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đích đến cuối cùng là nhân dân...

2026-04-07 10:09:00 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ ưu tiên hàng đầu trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là “Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; thúc đẩy đất nước phát triển...

Quốc hội bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước

2026-04-07 09:41:00 Sáng 7/4, Quốc hội khóa XVI đã bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thông qua Nghị quyết bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước khoá XVI

2026-04-07 09:39:00 Theo nghị quyết được Quốc hội thông qua, Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031. Sau khi được bầu, Chủ tịch nước sẽ thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

Hôm nay, Quốc hội khóa XVI sẽ bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ

2026-04-07 06:29:00 Trong ngày họp thứ 2 của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI, dự kiến buổi sáng Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, buổi chiều bầu Thủ tướng. Sau khi được bầu sẽ diễn ra nghi lễ...