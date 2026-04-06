[Infographic] Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI

{title}
{publish}
{head}
Theo Nghị quyết về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI là 18 người, gồm: Chủ tịch Quốc hội, 6 Phó Chủ tịch Quốc hội và 11 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Theo nhandan.vn
Theo Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ ưu tiên hàng đầu trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là “Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; thúc đẩy đất nước phát triển...
Sáng 7/4, Quốc hội khóa XVI đã bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Theo nghị quyết được Quốc hội thông qua, Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031. Sau khi được bầu, Chủ tịch nước sẽ thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.
Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước
Trong ngày họp thứ 2 của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI, dự kiến buổi sáng Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, buổi chiều bầu Thủ tướng. Sau khi được bầu sẽ diễn ra nghi lễ...
Thứ hai, ngày 6/4/2026, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội và bước vào ngày làm việc đầu tiên dưới sự chủ trì của Chủ tịch...