Iran sẽ không khuất phục trước áp lực từ bỏ làm giàu uranium

Ngày 23/9, Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, tuyên bố, nước này sẽ không khuất phục trước áp lực phải từ bỏ hoạt động làm giàu uranium.
Trong bài phát biểu trên truyền hình, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cho biết, phía Mỹ vẫn kiên quyết về việc Iran không được phép làm giàu uranium, nhưng nước này sẽ không đầu hàng và không khuất phục trước áp lực về vấn đề này hay bất kỳ vấn đề nào khác.
Ông Ali Khamenei nhấn mạnh bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ đều không mang lại lợi ích, thậm chí gây hại cho Iran, cáo buộc Mỹ đe dọa bằng quân sự trong mọi cơ hội. Lãnh tụ tối cao Iran cũng nhắc lại lập trường không phát triển vũ khí hạt nhân của nước này.
Bên trong nhà máy Natanz, cơ sở làm giàu uranium cách thủ đô Tehran khoảng 350 km, vào năm 2008 Ảnh: Reuters
Tuyên bố của Lãnh tụ tối cao Iran được đưa ra, khi Anh, Pháp và Đức hôm 28/8 đã khởi động tiến trình kéo dài 30 ngày nhằm áp đặt lại các lệnh trừng phạt đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.
Iran và các cường quốc châu Âu đang tham gia vào các cuộc đàm phán cuối cùng, trước khi các lệnh trừng phạt tái áp đặt vào cuối tháng này, theo “cơ chế phục hồi” trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
Nguồn vov.vn
