Israel tấn công dữ dội vào Gaza và Lebanon

Không ngoài lo ngại của giới phân tích, ngày 19/11, quân đội Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích dữ dội vào 2 mặt trận gần biên giới là dải Gaza và Lebanon, gây thương vong nặng nề cho người Palestine và người Lebanon
Truyền thông Palestine đêm 19/11 cho biết, loạt đợt tập kích do không quân Israel tiến hành vào dải Gaza trong chiều và tối 19/11 khiến tổng cộng 24 người thiệt mạng. Thương vong nặng nề nhất ghi nhận ở thành phố Gaza, phía Bắc dải Gaza với 12 người chết. Khu vực đô thị lớn nhất Gaza là thành Khan Younis ở phía Nam dải đất, ghi nhận 10 người tử vong. Các nguồn tin khẳng định trong số các nạn nhân có nhiều dân thường, song không cho biết con số chính xác.
Về phần mình, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận không quân nước này đã tiến hành đợt tập kích quy mô lớn đánh phá các mục tiêu của Phong trào Hồi giáo Hamas trên khắp dải Gaza, nhằm đáp trả cuộc tấn công do nhóm vũ trang Palestine tiến hành nhằm vào binh sỹ Israel tại khu vực Khan Younis hồi chiều 19/11. IDF khẳng định Hamas đã vi phạm lệnh ngừng bắn có hiệu hồi đầu tháng 10 và hành vi khiêu khích này phải bị trừng phạt.
Khói bốc lên ở Gaza sau cuộc không kích của Israel. Ảnh minh họa: Reuters
Trước đó, với cùng cáo buộc, quân đội Israel đã tiến hành nhiều cuộc tấn công ác liệt vào Gaza trong hơn 1 tháng ngừng bắn vừa qua, gây thương vong nặng nề cho người Palestine và làm gia tăng nguy cơ đổ vỡ lệnh ngừng bắn do Mỹ, Ai Cập và Qatar đồng bảo trợ.
Bên cạnh mặt trận Gaza, quân đội Israel thường xuyên phát động các cuộc tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ Lebanon với các buộc Phong trào Hezbollah, đồng minh của lực lượng Hamas, vi phạm lệnh ngừng bắn có hiệu lực tháng 11/2024. Trong đó, cuộc tập kích vào trại tỵ nạn của người Palestine ở gần thành phố Sidon, miền Nam Lebanon đêm 18/11, khiến 13 người tử vong. Sau đòn tấn công đẫm máu này, không quân Israel còn mở nhiều cuộc tập kích vào sâu bên trong lãnh thổ Lebanon trong ngày 19/11, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương.
Động thái leo thang của quân đội Israel khiến truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại nước này có thể sẽ mở lại cuộc chiến toàn diện chống Hezbollah, tương tự như chiến dịch tấn công tổng lực vào Lebanon hồi tháng 9 đến tháng 11/2024 khiến hàng nghìn người thương vong.
