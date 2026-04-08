Kế hoạch 10 điểm của Iran thúc đẩy ngừng bắn tạm thời

Theo phía Iran, các bên chuẩn bị nối lại đàm phán tại Islamabad (Pakistan) vào ngày 10/4, dựa trên đề xuất 10 điểm do Tehran đưa ra, trong đó bao gồm một số nội dung then chốt.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích tại Tehran, Iran, ngày 23/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Kế hoạch 10 điểm của Iran được đánh giá là một nỗ lực ngoại giao đáng chú ý nhằm tạo lối thoát cho khủng hoảng Trung Đông. Tuy nhiên, việc các bên vừa tiến hành đàm phán, vừa duy trì trạng thái cảnh giác cao cho thấy tiến trình hạ nhiệt căng thẳng vẫn còn nhiều thách thức.

Theo phía Iran, các bên chuẩn bị nối lại đàm phán tại Islamabad (Pakistan) vào ngày 10/4, dựa trên đề xuất 10 điểm do Tehran đưa ra, trong đó bao gồm một số nội dung then chốt như: Mỹ cam kết không tiến hành thêm hành động quân sự; công nhận quyền làm giàu hạt nhân của Iran; dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt; rút lực lượng khỏi khu vực và tiến tới ngừng bắn trên tất cả các mặt trận...

Những điểm then chốt này được xem là nền tảng cho thỏa thuận tiềm năng với Mỹ nhưng hiện chưa rõ phản hồi chính thức của Washington. Trong tuyên bố mới nhất, phía Mỹ thông báo tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong 2 tuần và để ngỏ khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn nếu các điều kiện được đáp ứng. Israel cũng được cho là đã nhất trí với thỏa thuận ngừng bắn này.

Tuy nhiên, giới chức Iran khẳng định lệnh ngừng bắn hiện tại chỉ mang tính tạm thời, không đồng nghĩa với việc chấm dứt chiến tranh, đồng thời nhấn mạnh các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn và phụ thuộc vào việc các bên có đáp ứng các điều kiện trong đề xuất hay không.

Diễn biến thực địa cho thấy tình hình vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt. Quân đội Israel cho biết Iran đã tiến hành nhiều đợt phóng tên lửa nhằm vào lãnh thổ nước này ngay sau khi thông tin về ngừng bắn được đưa ra. Các hệ thống phòng không đã được kích hoạt, trong khi một số khu vực ghi nhận thương vong nhẹ và thiệt hại hạn chế.

Trong khi đó, các nước Vùng Vịnh tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa trước nguy cơ xung đột lan rộng. Kuwait yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài vào ban đêm. Bahrain tạm ngừng hoạt động tại cảng Khalifa Bin Salman và tăng cường các biện pháp an ninh. Cầu King Fahd nối Saudi Arabia và Bahrain tiếp tục bị đình chỉ lưu thông.

Đại sứ quán Mỹ tại Bahrain yêu cầu nhân viên trú ẩn tại chỗ và khuyến cáo công dân Mỹ ở nước này thực hiện các biện pháp an toàn tương tự, cho thấy lo ngại về tình hình an ninh vẫn ở mức cao.

Theo Vietnam+