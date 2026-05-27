World Cup 2026: Mexico cung cấp nước uống miễn phí cho người hâm mộ

Thành phố Monterrey mở rộng mạng lưới cấp nước miễn phí, bố trí thêm các khu vực nghỉ tránh nắng, điểm hỗ trợ y tế lưu động và lực lượng ứng cứu nhanh tại các khu vực cổ động đông người.

Sân vận động Azteca (Mexico) sẵn sàng cho World Cup 2026. Ảnh: Phương Lan/TTXVN

Trước nguy cơ nắng nóng cực đoan trong thời gian diễn ra FIFA World Cup 2026, chính quyền thành phố Monterrey, miền Bắc Mexico, cho biết sẽ triển khai quy mô lớn các điểm cung cấp nước uống miễn phí cho người hâm mộ nhằm giảm thiểu nguy cơ sốc nhiệt do thời tiết nắng nóng.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông báo của ban tổ chức World Cup Monterrey cho biết các trạm cấp nước công cộng sẽ được bố trí tại khu vực sân vận động Estadio BBVA, các tuyến phố đi bộ dành cho cổ động viên, công viên và những điểm tập trung đông người trong suốt thời gian World Cup diễn ra.

Giới chức Monterrey đánh giá việc bảo đảm nước uống miễn phí là một trong những ưu tiên hàng đầu của công tác tổ chức, trong bối cảnh nhiệt độ tại thành phố công nghiệp miền Bắc Mexico này vào mùa Hè thường xuyên vượt 38 độ C, thậm chí có thời điểm tiến sát ngưỡng 40 độ C.

Các cơ quan y tế địa phương cảnh báo điều kiện thời tiết khắc nghiệt có thể khiến du khách quốc tế, đặc biệt những người chưa quen với khí hậu khô nóng của miền Bắc Mexico, đối mặt nguy cơ mất nước và kiệt sức nếu di chuyển hoặc tập trung ngoài trời trong thời gian dài.

Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới cấp nước miễn phí, thành phố cũng sẽ bố trí thêm các khu vực nghỉ tránh nắng, điểm hỗ trợ y tế lưu động và lực lượng ứng cứu nhanh tại các khu vực cổ động đông người.

Ban tổ chức đồng thời khuyến cáo cổ động viên chủ động mang theo bình nước cá nhân, sử dụng kem chống nắng, kính râm và hạn chế hoạt động ngoài trời vào thời điểm nắng gắt nhất trong ngày.

Một trong những khu vực được lưu ý đặc biệt là sân vận động Estadio BBVA, nơi kết cấu thép đặc trưng có thể khiến nhiệt lượng tích tụ mạnh vào buổi chiều. Khán giả tại khán đài phía Đông được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của ánh nắng trong nhiều giờ liên tiếp.

Dù đối mặt thách thức lớn về khí hậu, Monterrey vẫn được kỳ vọng trở thành điểm đến nổi bật của World Cup 2026 nhờ cơ sở hạ tầng hiện đại, không khí bóng đá cuồng nhiệt và các hoạt động dành cho người hâm mộ trải rộng từ Công viên Fundidora tới tuyến phố đi bộ dài khoảng 8 km nối trung tâm thành phố với sân vận động.

Theo lịch thi đấu của FIFA World Cup 2026, thành phố Monterrey sẽ tổ chức tổng cộng 4 trận đấu tại sân Estadio BBVA, gồm 3 trận vòng bảng và 1 trận thuộc vòng 32 đội.

Trong đó, trận Tunisia gặp Nhật Bản ngày 20/6 được giới truyền thông quốc tế chú ý vì có thể trở thành trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử các kỳ World Cup.

Mexico không tổ chức các trận từ vòng 16 đội trở đi. Toàn bộ các trận knock-out sâu hơn như tứ kết, bán kết và chung kết sẽ diễn ra chủ yếu tại các thành phố ở Mỹ.

Theo Vietnam+