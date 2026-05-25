Trung Quốc phát cảnh báo đỏ về lũ quét tại miền Trung và miền Đông

Bộ Thủy lợi Trung Quốc và Cơ quan Khí tượng Trung Quốc ngày 24/5 đã đồng loạt phát cảnh báo đỏ, mức cao nhất về nguy cơ lũ quét tại khu vực miền Trung và miền Đông nước này do mưa lớn kéo dài.

Ngập lụt tại thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo cảnh báo, từ 20h ngày 24/5 đến 20h ngày 25/5, nhiều khu vực phía Tây tỉnh An Huy và phía Đông tỉnh Hồ Bắc đối mặt nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét tại vùng núi.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng phát cảnh báo cam, mức cao thứ hai đối với một số khu vực thuộc các tỉnh Chiết Giang, An Huy, Giang Tây và Hồ Bắc. Chính quyền địa phương được yêu cầu tăng cường giám sát theo thời gian thực và chủ động sơ tán người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Dự báo từ đêm 24/5 đến đêm 25/5, nhiều địa phương như miền Nam tỉnh Hà Nam, miền Tây và miền Nam tỉnh An Huy, Tây Bắc tỉnh Hồ Nam, Đông Bắc tỉnh Giang Tây và Đông Bắc thành phố Trùng Khánh sẽ có mưa to đến rất to. Một số khu vực ở Tây Nam An Huy và Đông Hồ Bắc có thể xuất hiện mưa cực lớn với lượng mưa đạt mức kỷ lục.

Cùng ngày, Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc và Cơ quan Khí tượng Trung Quốc cũng phát cảnh báo vàng về nguy cơ thiên tai địa chất tại 10 tỉnh, trong đó có Sơn Tây, An Huy và Hồ Bắc.

Đáng chú ý, nguy cơ sạt lở đất tại miền Nam An Huy và phía Đông Hồ Bắc đã được nâng lên cảnh báo cam cho thấy khả năng cao xảy ra lũ bùn đá và sụt lở địa hình.

Chính quyền các cấp tại Trung Quốc đã được yêu cầu khẩn trương kích hoạt các phương án ứng phó khẩn cấp, đồng thời khuyến cáo người dân theo dõi sát các bản tin cập nhật và hạn chế di chuyển tới các khu vực miền núi hoặc điểm du lịch có nguy cơ cao.

