Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chính thức có Chủ tịch mới

Tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh ngày 22/5 (giờ địa phương) đã tuyên thệ nhậm chức tại Nhà Trắng với cam kết theo đuổi định hướng cải tổ mạnh mẽ đối với ngân hàng trung ương Mỹ, trong khi Tổng thống Donald Trump khẳng định Fed sẽ hoạt động “hoàn toàn độc lập”.

Ông Kevin Warsh trong phiên điều trần tại Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ ở Washington, DC., ngày 21/4/2026. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo tường thuật của phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong phần phát biểu của mình, ông Warsh tuyên bố sẽ lãnh đạo Fed theo hướng “cải tổ”, rút kinh nghiệm từ cả những thành công lẫn sai lầm trong quá khứ, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn rõ ràng về liêm chính và hiệu quả hoạt động.

Ông nhấn mạnh các nhà hoạch định chính sách tiền tệ cần theo đuổi mục tiêu với “sự sáng suốt, rõ ràng, độc lập và quyết tâm”, đồng thời cho rằng lạm phát có thể giảm xuống, tăng trưởng mạnh hơn và thu nhập thực tế của người dân Mỹ có thể được cải thiện nếu Fed điều hành hiệu quả.

Tại buổi lễ, Tổng thống Trump khẳng định ông muốn Fed dưới thời ông Warsh giữ vai trò độc lập, song đồng thời bày tỏ mong muốn nền kinh tế Mỹ tiếp tục “bùng nổ”.

Lễ tuyên thệ của ông Warsh có sự tham dự của các Thẩm phán Tòa án Tối cao Clarence Thomas và Brett Kavanaugh. Đây là lần hiếm hoi Chủ tịch Fed tuyên thệ tại Nhà Trắng, sau lần gần nhất diễn ra dưới thời cựu Chủ tịch Fed Alan Greenspan năm 1987.

Theo nhandan.vn


