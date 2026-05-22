Mỹ tiếp tục giữ vai trò chủ chốt trong phòng thủ hạt nhân của châu Âu

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte xác nhận Mỹ sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong phòng thủ hạt nhân, đồng thời châu Âu nâng cao vai trò an ninh khu vực.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte. (Ảnh: THX/TTXVN)

Facebook Twitter Bản in Copy link

Ngày 22/5, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte thông báo Mỹ sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong hoạt động phòng thủ hạt nhân của châu Âu, trong khi các đồng minh châu Âu sẽ đảm nhận vai trò lớn hơn trong phòng thủ thông thường.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra quyết định điều động thêm 5.000 binh sỹ tới Ba Lan.

Phát biểu trước thềm cuộc họp của các ngoại trưởng NATO tại Thụy Điển, Tổng Thư ký Rutte hoan nghênh thông báo của Tổng thống Mỹ, đồng thời cho biết các "tư lệnh quân sự của NATO đang xem xét mọi chi tiết."

Trong thời gian tới, châu Âu sẽ tăng cường hơn nữa vai trò của mình đối với an ninh khu vực và đây là "quá trình được tiến hành từng bước."

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cảm ơn Tổng thống Trump về việc cử 5.000 binh sỹ Mỹ đến Ba Lan, đảo ngược quyết định hủy bỏ trước đó.

Một số đồng minh của Mỹ tỏ ra lo ngại về việc Tổng thống Trump thường xuyên thay đổi quyết định, khi chỉ vài tuần trước ông vừa ra lệnh rút 5.000 quân khỏi châu Âu.

Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard cho biết “không phải lúc nào cũng dễ nắm bắt” thông điệp của Washington và ưu tiên hàng đầu là châu Âu cần "tiếp tục đầu tư cho quốc phòng và năng lực của mình."

Đồng tình quan điểm, người đứng đầu ngành ngoại giao Estonia Margus Tsahkna kêu gọi “châu Âu làm nhiều hơn nữa,” đồng thời cho rằng bất kỳ quyết định nào về việc rút binh sỹ Mỹ khỏi châu Âu đều phải có sự phối hợp đúng cách.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định việc điều chuyển binh sỹ Mỹ tại châu Âu không nhằm trừng phạt các đồng minh vì đã không ủng hộ Washington trong vấn đề Iran, mà là do Mỹ có những cam kết toàn cầu cần thực hiện và buộc phải "thường xuyên xem xét nơi bố trí binh sỹ."

Tuy nhiên, ông Rubio cũng tiết lộ về “sự thất vọng” của Tổng thống Trump đối với các đồng minh châu Âu trong vấn đề Iran, cho dù vấn đề này sẽ không được đề cập tại Hội nghị Ngoại trưởng NATO lần này.

Trước đó, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 21/5, Tổng thống Trump tuyên bố Washington sẽ điều động thêm 5.000 binh sỹ tới Ba Lan dựa trên mối quan hệ với Tổng thống Karol Nawrocki.

Thông báo này đảo ngược quyết định được đưa ra chỉ trước đó vài ngày liên quan đến kế hoạch tạm hoãn đưa 4.000 binh sỹ Mỹ tới Ba Lan.

Hiện chưa rõ thời điểm triển khai cụ thể cũng như nhiệm vụ của lực lượng bổ sung trên nhưng đây được xem là tín hiệu trấn an đối với Ba Lan - một trong những đồng minh thân cận của Mỹ tại NATO và là trung tâm hậu cần quan trọng hỗ trợ Ukraine.

Theo TTXVN