WHO nâng cảnh báo dịch Ebola tại CHDC Congo lên mức “rất cao”

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 22/5 cảnh báo đợt bùng phát dịch Ebola tại CHDC Congo đang “lan rộng nhanh chóng”, đồng thời nâng mức đánh giá rủi ro tại quốc gia này từ “cao” lên “rất cao”.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt của người dân để phát hiện các trường hợp nhiễm virus Ebola ở Goma, CHDC Congo, ngày 19/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết dịch bệnh hiện đã vượt xa các số liệu xác nhận ban đầu. WHO cho biết CHDC Congo chính thức ghi nhận 82 ca nhiễm Ebola và 7 ca tử vong, nhưng thực tế có thể nghiêm trọng hơn nhiều với gần 750 ca nghi nhiễm và 177 trường hợp tử vong nghi liên quan tới dịch bệnh.

Tại nước láng giềng Uganda, giới chức y tế xác nhận 2 ca mắc liên quan tới người di chuyển từ CHDC Congo, trong đó có 1 người đã tử vong. WHO đánh giá nguy cơ lây lan ở cấp khu vực hiện ở mức “cao”, trong khi nguy cơ toàn cầu vẫn ở mức “thấp”.

Đợt dịch lần này do chủng Bundibugyo gây ra, một trong những biến thể Ebola chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu. WHO cho biết hiện chỉ có vaccine và liệu pháp điều trị dành cho chủng Ebola, trong khi các chủng Sudan và Bundibugyo chưa có giải pháp đặc trị được cấp phép.

Theo nhà khoa học Sylvie Briand của WHO, cơ quan này đang xem xét sử dụng một số loại thuốc và kháng thể đơn dòng từng được thử nghiệm với các chủng Ebola khác sau khi dữ liệu ban đầu cho thấy có khả năng mang lại hiệu quả đối với biến thể hiện nay.

Bên cạnh nỗi lo về dịch bệnh, WHO còn cảnh báo tình trạng bạo lực, bất ổn an ninh và tần suất di chuyển dân cư cao đang cản trở đáng kể công tác khoanh vùng và kiểm soát dịch Ebola tại CHDC Congo. Hiện cơ quan này đang xây dựng Kế hoạch Chuẩn bị và Ứng phó chiến lược mới cho khu vực châu Phi, tập trung vào phát hiện sớm, kiểm soát lây lan cộng đồng và huy động nguồn lực quốc tế để ngăn dịch Ebola bùng phát thành khủng hoảng quy mô lớn.

Trong khi đó, Liên hợp quốc giải ngân khẩn cấp 60 triệu USD từ Quỹ ứng phó khẩn cấp nhằm tăng tốc hỗ trợ Congo, Uganda và Nam Sudan ứng phó dịch bệnh.

Theo baotintuc.vn