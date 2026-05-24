Hội nghị thượng đỉnh G7 từ bỏ kế hoạch ra tuyên bố chung

G7 dự kiến sẽ không đưa ra tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh ở Evian, Pháp từ ngày 15-17/6, nhằm tránh để lộ những rạn nứt ngày càng sâu sắc giữa Mỹ và những thành viên khác.

Các đại biểu chụp ảnh chung tại hội nghị Bộ trưởng tài chính G7 ở Paris, Pháp, ngày 19/5/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Nikkei Asia đưa tin các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) dự kiến sẽ không đưa ra tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh ở Evian, Pháp từ ngày 15-17/6, nhằm tránh để lộ những rạn nứt ngày càng sâu sắc giữa Mỹ và những thành viên khác.

Nhiều quan chức tham gia các cuộc đàm phán xác nhận tiến trình thảo luận về một tuyên bố chung toàn diện sẽ không được thực hiện. Điều này làm dấy lên khả năng G7 lần thứ 2 liên tiếp không ra được tuyên bố chung.

Thay vào đó, G7 lên kế hoạch công bố các tài liệu về kết quả hội nghị theo từng lĩnh vực cụ thể để duy trì sự phối hợp quốc tế. Các tài liệu này sẽ tập trung vào những lĩnh vực như đảm bảo chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng.

G7 dự kiến sẽ nhấn mạnh sự hợp tác giữa các thành viên nhằm đảm bảo nguồn tài nguyên chiến lược ổn định, giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Các nhà lãnh đạo cũng dự kiến sẽ thảo luận về những căng thẳng địa chính trị, bao gồm cuộc chiến tại Iran và tình hình ở eo biển Hormuz.

Pháp, nước chủ tịch năm nay của G7, dự định mời các quốc gia ngoài khối bao gồm Hàn Quốc, Ấn Độ, Kenya và Brazil, nhằm thể hiện một sự hợp tác quốc tế rộng lớn hơn ngay cả khi không có tuyên bố thống nhất.

Trước đó một số thông tin cho rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có thể mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng điều này hiện khó có khả năng xảy ra. Thay vào đó, Paris đang xem xét tổ chức một cuộc họp trực tuyến trước hội nghị thượng đỉnh với sự tham gia của các quan chức cấp cao từ nhiều quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, để thảo luận về sự mất cân bằng kinh tế toàn cầu.

Sự vắng bóng của một tuyên bố chung sẽ càng làm rõ thêm những vết rạn nứt trong khối G7 bao gồm các thành viên: Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh và Mỹ.

