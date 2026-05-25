Iran sẵn sàng bảo đảm với thế giới về việc không theo đuổi vũ khí hạt nhân

Ngày 24/5, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran sẵn sàng bảo đảm với cộng đồng quốc tế rằng nước Cộng hòa Hồi giáo này không theo đuổi vũ khí hạt nhân hoặc gây bất ổn trong khu vực.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: IRNA/TTXVN

Hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời ông Pezeshkian nhấn mạnh từ trước thời điểm cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei qua đời, Iran đã từng đề cập tới vấn đề này và giờ đây, nước này tiếp tục tái khẳng định lập trường trên. Theo đó, Iran không mong muốn có bất ổn trong khu vực và Israel mới là bên tìm cách gây mất ổn định tại Trung Đông. Nhà lãnh đạo Iran cũng lưu ý các nhà đàm phán nước này sẽ không bao giờ thỏa hiệp liên quan đến phẩm giá và danh dự của đất nước.

Iran được cho là đang sở hữu hơn 400 kg urani được làm giàu đến cấp độ mà xét về kỹ thuật chỉ cách ngưỡng chế tạo vũ khí hạt nhân một bước ngắn. Các quan chức Israel cho biết nếu tiếp tục được làm giàu, lượng urani này có thể đủ để chế tạo 11 quả bom hạt nhân.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày cho biết đã yêu cầu các nhà đàm phán nước này không vội vã trong việc đạt được thỏa thuận với Iran. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh nhiều người dự đoán một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông đang đến gần.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nêu rõ: "Các cuộc đàm phán đang diễn ra một cách có trật tự và mang tính xây dựng và tôi đã chỉ thị các đại diện của mình không vội vã trong việc đạt được một thỏa thuận vì thời gian đang ủng hộ chúng ta... Lệnh phong tỏa sẽ tiếp tục được duy trì với hiệu lực đầy đủ cho đến khi một thỏa thuận được nhất trí, chứng thực và ký kết".

Cũng trong ngày 24/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông và Tổng thống Donald Trump đã nhất trí rằng mọi thỏa thuận cuối cùng với Iran phải chấm dứt hoàn toàn mối đe dọa hạt nhân từ Tehran.

Đề cập tới cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Mỹ trước đó một ngày, Thủ tướng Netanyahu khẳng định hai bên đã nhất trí rằng bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào với Iran cũng phải loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa hạt nhân. Điều này đồng nghĩa với việc dỡ bỏ các cơ sở làm giàu urani của Iran và loại bỏ các vật liệu hạt nhân đã được làm giàu ra khỏi lãnh thổ nước này. Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với quyền tự vệ của Israel trước các mối đe dọa trên mọi mặt trận, bao gồm cả từ phong trào Hezbollah ở Liban.

