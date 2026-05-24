Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc sắp hoàn tất di dời bộ máy hành chính ra khỏi nội đô

Sau 10 năm thực hiện quy hoạch và xây dựng Trung tâm hành chính mới ở quận Thông Châu, toàn bộ các cơ quan thuộc thành phố Bắc Kinh sẽ hoàn tất việc di dời về trụ sở mới vào cuối năm 2026.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm dịch vụ hành chính mới của Bắc Kinh. Ảnh: sina.com.cn

Truyền thông Trung Quốc dẫn thông tin từ cuộc họp báo của Văn phòng Báo chí Chính quyền thành phố Bắc Kinh cho biết, đến cuối năm 2026, trừ các đơn vị thuộc lĩnh vực duy trì an ninh, ổn định của Thủ đô, bảo đảm vận hành đô thị, thực hiện chức năng quản lý địa phương và cung cấp dịch vụ quản lý cho người dân, doanh nghiệp và xã hội, tất cả các cơ quan thuộc bộ máy hành chính của thành phố Bắc Kinh, sẽ hoàn tất việc di dời trụ sở đến trung tâm hành chính mới.

Ông Trần Hiểu Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý Trung tâm hành chính mới của thành phố Bắc Kinh cho biết, đến thời điểm hiện nay, khu văn phòng hành chính thành phố Bắc Kinh và các cơ sở phụ trợ với tổng diện tích xây dựng khoảng 2,68 triệu m2 đã xây dựng xong. 81 cơ quan cấp thành phố Bắc Kinh và một cơ quan Trung ương với gần 30.000 cán bộ, nhân viên đã chuyển đến khu văn phòng hành chính mới. Các dự án trụ sở của Tòa án Nhân dân cấp cao thành phố Bắc Kinh và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kinh sắp hoàn thành và sẽ được đưa vào sử dụng, dự kiến ​​di dời trước cuối năm 2026.

Trong những năm gần đây, Trung tâm hành chính thành phố Bắc Kinh đã và đang thực hiện việc di dời các chức năng phi thủ đô ra khỏi nội đô Bắc Kinh một cách có hệ thống, phối hợp với Khu mới Hùng An ở tỉnh Hà Bắc, giải quyết hiệu quả các bài toán vốn được coi là “căn bệnh siêu đô thị” của Bắc Kinh.

Ông Lý Tiên Hiệp, ​​Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực quận Thông Châu, thành phố Bắc Kinh, cho biết, đến nay, 374 doanh nghiệp nhà nước cấp II và III của Trung ương đã đặt trụ sở tại khu vực Trung tâm hành chính mới. Trong số 14 doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Bắc Kinh chuyển đến Trung tâm hành chính mới, 3 trụ sở đã đi vào hoạt động, 3 trụ sở dự kiến ​​hoàn thành vào cuối năm 2026 và 5 trụ sở đã bắt đầu xây dựng.

Trung tâm hành chính thành phố Bắc Kinh kiên trì nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế và phấn đấu trở thành cực tăng trưởng mới cho thủ đô. Ông Lý Tiên Hiệp cho biết, từ năm 2016 đến năm 2025, GRDP của quận Thông Châu, nơi đặt Trung tâm hành chính mới của Bắc Kinh, tăng từ 65 tỷ nhân dân tệ lên 163,88 tỷ nhân dân tệ, với tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm trên 6%. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,8%, đứng đầu trong tất cả các quận của Bắc Kinh. Hiện tại, quận Thông Châu có 207.000 doanh nghiệp, đứng thứ ba trong các quận của Bắc Kinh.

Trung tâm hành chính thành phố Bắc Kinh (còn gọi là Trung tâm phụ của đô thị Bắc Kinh) là một khu chức năng đô thị quan trọng được quy hoạch và xây dựng bên ngoài khu vực nội đô, với diện tích quy hoạch khoảng 155km2 và diện tích mở rộng bao phủ toàn bộ quận Thông Châu khoảng 906km2, với định vị chức năng là văn phòng hành chính, dịch vụ kinh doanh và du lịch-văn hóa, tiếp nhận các chức năng quản trị đô thị, tối ưu hóa bố cục không gian thủ đô, thúc đẩy liên kết phát triển vùng Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc.

Sau 10 năm quy hoạch và xây dựng, Trung tâm hành chính thành phố Bắc Kinh đã trở thành yếu tố quan trọng “một phụ” trong tổng thể bố cục không gian đô thị Bắc Kinh (một lõi-một chính-một phụ), là một trong “hai cánh mới” của thành phố Bắc Kinh, cùng với Khu mới Hùng An hình thành nên bố cục chiến lược mới cho siêu đô thị gần 22 triệu dân.

Theo nhandan.vn