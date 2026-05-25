Pháp đề xuất tạm dừng nhập cư hợp pháp trong vòng 3 năm

Theo Bộ trưởng Tư pháp Pháp, chính phủ cần xem xét sửa đổi hiến pháp nhằm siết chặt dòng người nhập cư, đồng thời ủng hộ việc tổ chức trưng cầu dân ý về chính sách di cư.
Người di cư trở lại bờ biển Gravelines, gần Dunkirk, miền Bắc Pháp, sau khi không vượt qua được eo biển Manche. Ảnh: AFP/TTXVN
Bộ trưởng Tư pháp Pháp Gérald Darmanin ngày 24/5 đã đề xuất áp dụng lệnh tạm dừng nhập cư hợp pháp vào quốc gia này trong thời hạn 3 năm, với lý do năng lực tiếp nhận và hòa nhập người nhập cư của nước này đã tới hạn.
Trả lời phỏng vấn báo Le Journal du Dimanche, ông Darmanin cho rằng: “Chúng ta đã chạm tới giới hạn trong khả năng hòa nhập và đồng hóa người nhập cư. Vì vậy, tôi cho rằng cần chấm dứt mô hình nhập cư như hiện nay. Đó là lý do tôi đề xuất áp dụng lệnh tạm dừng nhập cư hợp pháp trong vòng 3 năm. Vấn đề này cần được đưa ra quyết định trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo.”
Theo Bộ trưởng Tư pháp Pháp, chính phủ cũng cần xem xét sửa đổi hiến pháp nhằm siết chặt dòng người nhập cư, đồng thời ủng hộ việc tổ chức trưng cầu dân ý về chính sách di cư.
Ông Darmanin đề xuất cân nhắc bãi bỏ cơ chế cho phép người nhập cư bảo lãnh thân nhân sang Pháp. Ông cũng nhấn mạnh những trường hợp đã có quyết định trục xuất cần được đưa ra khỏi lãnh thổ Pháp trong thời gian sớm nhất, trong khi các biện pháp hội nhập phải được tăng cường đối với những người đã được cấp quốc tịch Pháp.
Trước đó, hồi tháng 1, một cuộc khảo sát do công ty nghiên cứu CSA thực hiện cho thấy khoảng 70% người dân Pháp ủng hộ việc ngừng hoàn toàn dòng người di cư vào nước này trong thời gian từ 2-3 năm.
Theo Vietnam+
