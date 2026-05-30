Tổng thống Nga Putin phát tín hiệu về triển vọng kết thúc xung đột Ukraine

Trong phát biểu mới nhất, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng diễn biến thực địa đang tạo cơ sở để tin rằng chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đang tiến gần tới giai đoạn hoàn thành sau hơn 4 năm xung đột.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 29/5, Tổng thống Putin cho rằng diễn biến trên thực địa đang tạo cơ sở để Nga tin tưởng vào triển vọng hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch quân sự mà Nga triển khai tại Ukraine từ năm 2022. Theo ông, lực lượng Nga đang tiến quân từng ngày trên nhiều khu vực mặt trận.

"Nói về thời gian cụ thể, tôi cho rằng mọi người đều hiểu rằng không thể đưa ra mốc thời gian chính xác khi các hoạt động chiến đấu vẫn đang diễn ra. Làm như vậy sẽ là thiếu thận trọng và tôi sẽ không làm điều đó".

Tổng thống Putin phát tín hiệu về triển vọng kết thúc xung đột Ukraine. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Nga đồng thời tái khẳng định sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, song cho rằng cuộc gặp chỉ nên diễn ra khi hai bên đã hoàn tất việc chuẩn bị cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài và sẵn sàng ký kết văn kiện cuối cùng.

"Nhận định của tôi về việc cuộc chiến đang đi tới hồi kết không phải là phát biểu cảm tính mà dựa trên phân tích tình hình thực tế trên chiến trường. Các lực lượng của chúng tôi đang tiến công theo nhiều hướng", ông Putin nói.

Tuyên bố của Tổng thống Putin được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn. Trong những ngày gần đây, hai bên tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng.

Trong khi phía Nga cho rằng các hoạt động quân sự đang tạo lợi thế cho Moscow, nhiều đánh giá từ phương Tây và Ukraine nhận định tình hình chiến sự vẫn diễn biến phức tạp, với các cuộc giao tranh mang tính tiêu hao kéo dài. Các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột vì thế vẫn đang được cộng đồng quốc tế tiếp tục thúc đẩy.

Theo VOV