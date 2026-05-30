Quốc tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tổng thống Nga Putin phát tín hiệu về triển vọng kết thúc xung đột Ukraine

Trong phát biểu mới nhất, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng diễn biến thực địa đang tạo cơ sở để tin rằng chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đang tiến gần tới giai đoạn hoàn thành sau hơn 4 năm xung đột.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 29/5, Tổng thống Putin cho rằng diễn biến trên thực địa đang tạo cơ sở để Nga tin tưởng vào triển vọng hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch quân sự mà Nga triển khai tại Ukraine từ năm 2022. Theo ông, lực lượng Nga đang tiến quân từng ngày trên nhiều khu vực mặt trận.

"Nói về thời gian cụ thể, tôi cho rằng mọi người đều hiểu rằng không thể đưa ra mốc thời gian chính xác khi các hoạt động chiến đấu vẫn đang diễn ra. Làm như vậy sẽ là thiếu thận trọng và tôi sẽ không làm điều đó".

Tổng thống Nga Putin phát tín hiệu về triển vọng kết thúc xung đột Ukraine

Tổng thống Putin phát tín hiệu về triển vọng kết thúc xung đột Ukraine. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Nga đồng thời tái khẳng định sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, song cho rằng cuộc gặp chỉ nên diễn ra khi hai bên đã hoàn tất việc chuẩn bị cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài và sẵn sàng ký kết văn kiện cuối cùng.

"Nhận định của tôi về việc cuộc chiến đang đi tới hồi kết không phải là phát biểu cảm tính mà dựa trên phân tích tình hình thực tế trên chiến trường. Các lực lượng của chúng tôi đang tiến công theo nhiều hướng", ông Putin nói.

Tuyên bố của Tổng thống Putin được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn. Trong những ngày gần đây, hai bên tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng.

Trong khi phía Nga cho rằng các hoạt động quân sự đang tạo lợi thế cho Moscow, nhiều đánh giá từ phương Tây và Ukraine nhận định tình hình chiến sự vẫn diễn biến phức tạp, với các cuộc giao tranh mang tính tiêu hao kéo dài. Các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột vì thế vẫn đang được cộng đồng quốc tế tiếp tục thúc đẩy.

Theo VOV


Theo VOV

 Từ khóa: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky Tổng thống Nga Putin Tổng thống nga vladimir putin Xung đột Tổng thống Putin Quân sự Máy bay không người lái VOV Chiến dịch Các cuộc giao tranh
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Israel leo thang quân sự nghiêm trọng với Hezbollah

Israel leo thang quân sự nghiêm trọng với Hezbollah
2026-05-30 07:16:00

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết các đơn vị thuộc Sư đoàn 36 của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã vượt qua sông Litani và kiểm soát một số vị trí chiến lược ở...

Cuộc chiến chống Ebola

Cuộc chiến chống Ebola
2026-05-29 08:56:00

Dịch Ebola đang bùng phát ở mức đáng báo động từ Cộng hòa dân chủ Congo và lan nhanh sang các nước láng giềng ở khu vực Trung Phi, gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế về một đợt...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long