Tổng thống Mỹ nêu rõ quan điểm về tiến trình đàm phán với Iran

Ngày 27/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không vội vàng đi đến thỏa thuận với Iran vì những lo ngại chính trị liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đồng thời cảnh báo rằng Washington vẫn sẵn sàng nối lại hành động quân sự nếu các cuộc đàm phán hiện tại không đạt được thỏa thuận mà Mỹ mong muốn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington. Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nói rằng Iran hy vọng áp lực chính trị liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới sẽ làm suy yếu vị thế đàm phán của ông. Ông Trump khẳng định ông không quan tâm đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Về các cuộc đàm phán đang diễn ra, ông Trump cho biết Washington vẫn chưa hài lòng với các điều khoản đang được thảo luận và vẫn sẵn sàng nối lại hành động quân sự nếu các yêu cầu của họ không được đáp ứng. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh Iran đang tham gia đàm phán với một vị thế yếu khi năng lực quân sự của Tehran đã bị thiệt hại nghiêm trọng.

Cũng trong ngày 27/5, trả lời phỏng vấn với hãng tin PBS News, Tổng thống Trump khẳng định sẽ không dỡ bỏ trừng phạt Iran để đối lấy việc Tehran từ bỏ kho dự trữ urani làm giàu cấp độ cao.

Trước đó cùng ngày, Nhà Trắng đã lên tiếng bác bỏ thông tin được truyền thông Iran đăng tải về một dự thảo thỏa thuận khung giữa hai bên nhằm chấm dứt xung đột đồng thời nhấn mạnh thông tin này là “hoàn toàn bịa đặt”.

Truyền thông nhà nước Iran trước đó cho biết theo dự thảo biên bản ghi nhớ giữa nước này và Mỹ, Washington cam kết dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải và rút quân khỏi khu vực vùng Vịnh. Tuy nhiên trong bài đăng trên mạng xã hội X, Nhà Trắng đã chỉ trích truyền thông Mỹ đăng tải thông tin này theo tuyên bố từ phía Iran.

Hiện Iran chưa bình luận về lập trường của Mỹ đối với các cuộc đàm phán giữa hai bên.

Theo baotintuc.vn