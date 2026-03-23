Khai mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 23/3, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, điều hành phiên khai mạc.

Tại hội nghị này, Trung ương sẽ xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng: Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; tổng kết một số nghị quyết lớn của Trung ương về kiểm tra, giám sát, về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xem xét công tác nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031; cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2031, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2031...

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đại hội XIV của Đảng đã chỉ ra đường hướng phát triển mới của đất nước, Hội nghị Trung ương 2 có trách nhiệm biến tinh thần, khát vọng, quyết tâm và phương hướng lớn của Đại hội thành cơ chế vận hành, khuôn khổ tổ chức, nguyên tắc hành động và thành năng lực cầm quyền thực chất của Đảng trong toàn bộ nhiệm kỳ.

Tổng Bí thư nêu rõ, những vấn đề được bàn và quyết nghị tại hội nghị tạo nền tảng vững chắc hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm của dân tộc; nội dung cần giải quyết rất nhiều, rất rộng, rất khó, đều là những việc phải làm và cần làm ngay, không thể chậm trễ.

Tổng Bí thư yêu cầu các đại biểu nhận thức sâu sắc đây là hội nghị đặt nền móng vận hành cho cả nhiệm kỳ, từng nội dung phải được xem xét thật kỹ, đối chiếu sát với Điều lệ Đảng, Hiến pháp, với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện và với thực tiễn sinh động của cuộc sống.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải quán triệt sâu sắc tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để tăng cường năng lực cầm quyền, năng lực tổ chức thực hiện, sức chiến đấu và uy tín, vị thế của Đảng trong điều kiện mới; “định vị” thật đúng vị trí của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo đảm cho đường lối đúng được thực hiện nghiêm, quyền lực được kiểm soát chặt chẽ, cán bộ được rèn luyện và sàng lọc thường xuyên.

Đối với công tác xây dựng Đảng, phải gắn chặt nhiệm vụ này với nhiệm vụ phát triển đất nước và nâng cao đời sống nhân dân. Phải có tầm nhìn dài hạn, hành động quyết liệt, phân bổ nguồn lực đúng trọng tâm, khơi thông mọi nguồn lực để tăng trưởng, tạo không gian phát triển mới rộng mở và nhất là tạo được động lực, năng lực, điều kiện cho chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, sáng tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn; tìm ra phương cách để tăng trưởng GDP hơn 10% trong cả nhiệm kỳ 2026-2031 và những năm tiếp theo.

Các đại biểu dự phiên khai mạc hội nghị.

Tổng Bí thư đề nghị từng đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng phát huy cao nhất trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, trước lịch sử, nghiên cứu kỹ tài liệu, phát biểu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, rõ chính kiến, rõ lập luận, kiến nghị, phương án lựa chọn để khi đã quyết thì thống nhất cao; giữ vững nguyên tắc, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ đi đôi với đề cao trách nhiệm để các quyết định được thông qua phải thật sự là kết tinh của trí tuệ tập thể, của thực tiễn sinh động, tầm nhìn chiến lược và của tinh thần đổi mới, mở đường cho phát triển.

Sau phiên khai mạc, hội nghị tiến hành nội dung làm việc đã được thông qua. Hội nghị dự kiến họp từ ngày 23 đến 27/3.

