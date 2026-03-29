Khẩn trương trình Nghị định điều chỉnh lương cơ sở; chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cải cách chính sách tiền lương

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương trình Nghị định điều chỉnh lương cơ sở chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình, trực tiếp báo cáo Phó Thủ tướng vào ngày 30 tháng 3 năm 2026.

Chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cải cách chính sách tiền lương

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 143/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc họp về việc rà soát các nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ công tác từ nay đến cuối năm 2026 của Bộ Nội vụ.

Thông báo kết luận nêu rõ, sau gần 3 tháng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026, Bộ Nội vụ đã nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, với một số kết quả rõ nét như:

Chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền chuẩn bị các công tác liên quan đến tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử kịp thời, thường xuyên nắm tình hình, hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiệp vụ công tác bầu cử nghiêm túc, hiệu quả, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức vào ngày 15 tháng 3 năm 2026 vừa qua.

Bước đầu hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến công tác xây dựng, thể chế chính sách: (i) Trình Chính phủ để trình Quốc hội Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, (ii) Trình Chính phủ ban hành 5 Nghị định và 2 Nghị quyết, (iii) Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 06 Quyết định, (iv) Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành theo thẩm quyền 2 Thông tư.

Lãnh đạo Bộ, các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã phát huy vai trò tinh thần trách nhiệm trong các công việc chung của Bộ.

Để bảo đảm triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ tập trung thực hiện các nhiệm vụ chung:

Tiếp tục đổi mới phương pháp và lề lối làm việc, tăng cường trách nhiệm, hiệu quả làm việc, tính chủ động của từng đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ.

Lãnh đạo Bộ cần thường xuyên giao ban, trao đổi để nắm bắt tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kịp thời kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các đơn vị, đồng thời thống nhất cách thức giải quyết đối với những vấn đề khó, vấn đề mới đặt ra.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Đảng ủy Bộ Nội vụ, Quy chế làm việc của Bộ Nội vụ, bảo đảm vai trò lãnh đạo của cấp ủy, phân công, phân nhiệm theo tinh thần 6 rõ (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả), đáp ứng yêu cầu đặt ra trong giai đoạn 2026 - 2031, hoàn thành chậm nhất ngày 15 tháng 4 năm 2026 .

Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình, kế hoạch công tác năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ bảo đảm chất lượng, thời hạn được giao.

Chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình, trực tiếp báo cáo Phó Thủ tướng vào ngày 30 tháng 3 năm 2026.

Ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương có văn bản chỉ đạo, khẩn trương tham mưu để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời ban hành các Tờ trình về cơ cấu tổ chức Chính phủ, cơ cấu thành viên và nhân sự cụ thể của Chính phủ khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, trình Quốc hội theo quy định, hoàn thành chậm nhất ngày 28 tháng 3 năm 2026.

Khẩn trương trình Nghị định điều chỉnh lương cơ sở

Về nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát các nhiệm vụ về xây dựng thể chế năm 2026 của Bộ Nội vụ; trong trường hợp cần thiết, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật ngoài các nhiệm vụ đã được giao; bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đồng thời bao quát đầy đủ các nội dung về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ.

Hoàn thành đúng thời hạn quy định các nhiệm vụ được giao, không để xảy ra tình trạng chậm, muộn trong xây dựng thể chế.

Trước hết khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ chùm Nghị định hướng dẫn Luật Viên chức (hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2026); Nghị định về điều chỉnh lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đối tượng liên quan từ 01 tháng 7 năm 2026, (hoàn thành ngày 30 tháng 5 năm 2026); Nghị định quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (hoàn thành ngày 30 tháng 4 năm 2026).

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp

Đối với nhiệm vụ gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ cho chính quyền cấp cơ sở, góp phần bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả trong tình hình mới.

Khẩn trương thành lập Tổ công tác phản ứng nhanh của Bộ Nội vụ, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ (đầu mối là Vụ Tổ chức công vụ) để theo dõi, bám sát nội dung tại các kết luận của Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và kết quả kiểm tra, giám sát thường xuyên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; kịp thời báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động của chính quyền địa phương 02 cấp.

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát kỹ lưỡng các nhiệm vụ được giao tại các Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 đến nay; xác định rõ nhiệm vụ nào đã hoàn thành, nhiệm vụ nào chưa hoàn thành; báo cáo Phó Thủ tướng để kịp thời chỉ đạo các Bộ, cơ quan liên quan, bảo đảm không bỏ sót nhiệm vụ được giao.

Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng báo cáo đánh giá về việc thực hiện phân cấp, phân quyền; rà soát tổng thể các quy định về phân cấp, phân quyền, đề xuất những nội dung cần điều chỉnh, những nội dung cần tiếp tục hướng dẫn; tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan để bảo đảm đồng bộ, thống nhất, khả thi khi triển khai thực hiện, hoàn thành chậm nhất ngày 25 tháng 3 năm 2026.

Thực hiện nghiêm việc báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp theo quy định (ngày 25 hằng tháng).

Rà soát tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, vừa thể chế kịp thời các quy định của Đảng liên quan đến chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền tổ chức đánh giá, sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp (dự kiến tổ chức trong tháng 6 năm 2026).

Hướng dẫn, đôn đốc các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai việc công nhận các đơn vị hành chính đô thị ở cấp xã (hoàn thành tháng 6 năm 2026).

Chủ động phối hợp với các tỉnh hiện đang xây dựng đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trong việc hoàn thiện hồ sơ, thực hiện trình tự, thủ tục đúng quy định.

Chậm nhất ngày 30/4/2026 khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia

Về nhiệm vụ thúc đẩy thị trường lao động gắn với năng suất lao động, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tập trung xây dựng, hoàn thiện 2 Đề án:

(1) Đề án “Nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, hiệu quả trong giai đoạn mới”;

(2) Đề án “Báo cáo xin ý kiến về một số nội dung lớn của Nghị định quy định về tổ chức đại diện người lao động và thương lượng tập thể”, báo cáo Phó Thủ tướng trước ngày 10 tháng 4 năm 2026 .

Thúc đẩy nhanh các sàn giao dịch việc làm, chậm nhất ngày 30 tháng 4 năm 2026 khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia; hỗ trợ thúc đẩy vận hành sàn giao dịch việc làm tại các địa phương, nâng cao tính linh hoạt, mở rộng, năng động cho thị trường lao động.

Tính toán hoàn thiện, thúc đẩy các thị trường lao động ngoài nước; rà soát thị trường cần điều chỉnh, mở rộng thị trường còn dư địa, phấn đấu năm 2026 đưa khoảng 150.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Theo chinhphu.vn