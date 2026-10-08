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Khảo sát, lấy ý kiến về 3 dự án luật trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

Sáng 8/10, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị khảo sát, lấy ý kiến tham gia đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, tổ chức, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Khảo sát, lấy ý kiến về 3 dự án luật trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVIĐồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh cho biết, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra từ ngày 17/10 đến 20/11/2026. Kỳ họp xem xét và cho ý kiến đối với 45 dự án luật, nghị quyết.

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung vào những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, các quy định tác động trực tiếp đến địa phương. Đồng thời làm rõ nguyên nhân vướng mắc và đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung phù hợp, khả thi, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật.

Khảo sát, lấy ý kiến về 3 dự án luật trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVILãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cho ý kiến cụ thể đối với 3 dự án luật được trình. Trong đó, đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các ý kiến tập trung vào thẩm quyền quản lý nhà nước về đất đai trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giá đất và bảng giá đất.

Các đại biểu cũng nêu ý kiến về việc thực hiện chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận và xử lý hồ sơ có nguồn gốc sử dụng đất phức tạp.

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, các đại biểu góp ý về tiêu chí phân loại dự án theo mức độ rủi ro; đánh giá tác động môi trường; giấy phép và đăng ký môi trường; phân cấp thẩm quyền gắn với năng lực thẩm định, kiểm tra, quan trắc và xử lý vi phạm.

Cùng với đó, các đại biểu đề cập việc phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và tái sử dụng chất thải, đất, đá thải mỏ.

Khảo sát, lấy ý kiến về 3 dự án luật trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVIQuang cảnh hội nghị.

Đối với dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), các ý kiến đóng góp của đại biểu tập trung vào điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh và bảo vệ người mua; kinh doanh quyền sử dụng đất có hạ tầng kỹ thuật và chuyển nhượng dự án bất động sản; giao dịch, dịch vụ bất động sản và dữ liệu, điều tiết thị trường.

Ghi nhận và đánh giá cao ý kiến của các đại biểu, đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh khẳng định: Đây là những căn cứ thực tiễn quan trọng, các ý kiến sẽ được tổng hợp, nghiên cứu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Qua đó góp phần hoàn thiện các dự thảo luật, bảo đảm tính thống nhất, khả thi và phù hợp với thực tiễn.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đoàn ĐBQH Phó Trưởng Đoàn Luật Bảo vệ môi trường Bất động sản hội nghị tỉnh Phú Thọ Kinh doanh Thống Nhất Xử lý chất thải rắn Dự án luật
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