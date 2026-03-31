Khối thi đua các cơ quan, đơn vị sự nghiệp tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025

Ngày 31/3, Khối thi đua các cơ quan, đơn vị sự nghiệp (Khối thi đua số 6) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua số 6 chúc mừng Trưởng khối, Phó Trưởng khối năm 2026.

Khối thi đua số 6 được thành lập theo Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 30/11/2025 của UBND tỉnh Phú Thọ, gồm 7 đơn vị thành viên: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh (Trưởng khối); Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ (Phó khối); Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc; Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình; Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc; Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Phú Thọ; Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình.

Năm 2025, các đơn vị trong Khối đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn. Công tác thi đua, khen thưởng được triển khai kịp thời, đúng quy định, góp phần động viên các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở hồ sơ kiểm chứng và kết quả chấm điểm, Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Phú Thọ đạt 832,2 điểm, xếp thứ nhất; tiếp đến là Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh (813,7 điểm); Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình (811,1 điểm); Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ (803,4 điểm); Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc (797,9 điểm); Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình (785,0 điểm); Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc (775,4 điểm).

Căn cứ kết quả bình xét, Khối thi đua đã bỏ phiếu bình xét thi đua và thống nhất đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Phú Thọ; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 đơn vị gồm: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh; Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình; Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ.

Năm 2026, Khối thi đua suy tôn Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ là Trưởng khối, Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình là Phó Trưởng khối. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch hoạt động và giao ước thi đua; đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; tăng cường giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo sự đoàn kết trong Khối; thực hiện chấm điểm, đánh giá, xếp loại thi đua bảo đảm đúng quy trình; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chú trọng phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thuý Hường