Khơi thông dòng vốn chủ lực góp sức hiện thực hóa Nghị quyết số 79-NQ/TW

Trong định hướng phát triển kinh tế nhà nước, các ngân hàng thương mại nhà nước giữ vai trò trụ cột ổn định hệ thống và dẫn dắt, khơi thông dòng vốn. Tại Phú Thọ, VietinBank đang nỗ lực chuyển hóa tinh thần Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước thành những giải pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Phạm Đức Thuận - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc VietinBank Chi nhánh Phú Thọ xung quanh nội dung này.

VietinBank Chi nhánh Phú Thọ góp phần quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Phóng viên: Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định các ngân hàng thương mại nhà nước giữ vai trò then chốt trong ổn định hệ thống và điều tiết thị trường tiền tệ. Theo đồng chí, vai trò này đang được thể hiện như thế nào trong hoạt động của hệ thống ngân hàng hiện nay?

Đồng chí Phạm Đức Thuận: Các ngân hàng thương mại nhà nước, trong đó có VietinBank đang thực hiện tốt vai trò trụ cột trong hệ thống tài chính - ngân hàng quốc gia. Thông qua việc duy trì thanh khoản, đảm bảo an toàn hệ thống, điều tiết lãi suất và định hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, các ngân hàng thương mại nhà nước đã góp phần ổn định thị trường tiền tệ, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, các ngân hàng thương mại nhà nước luôn chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước trong điều hành chính sách tiền tệ, đảm bảo an toàn hệ thống, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý.

Phóng viên: VietinBank Chi nhánh Phú Thọ đã cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 79-NQ/TW như thế nào trong hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng cho nền kinh tế hiện nay, nhất là trong bối cảnh tỉnh mở rộng địa giới hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Đức Thuận: VietinBank Chi nhánh Phú Thọ đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm huy động tối đa các nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư, doanh nghiệp và tổ chức kinh tế trên địa bàn. Chúng tôi tập trung phát triển các sản phẩm tiền gửi linh hoạt, đa dạng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Trong hoạt động tín dụng, Chi nhánh ưu tiên cấp vốn cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các dự án trọng điểm của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đặc biệt, trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ mở rộng địa giới hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, VietinBank đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương để nắm bắt nhu cầu vốn, đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân trong các chương trình phát triển kinh tế, an sinh xã hội.

Phóng viên: Nghị quyết cũng đặt ra yêu cầu các ngân hàng thương mại nhà nước đi đầu về công nghệ, năng lực quản trị và chuẩn mực hoạt động. VietinBank Chi nhánh Phú Thọ đã và đang có những bước chuyển đổi nào để đáp ứng yêu cầu này?

Đồng chí Phạm Đức Thuận: VietinBank Chi nhánh Phú Thọ xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình hoạt động. Chúng tôi đã và đang triển khai nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại vào các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng như: Ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt, các dịch vụ trực tuyến dành cho doanh nghiệp và cá nhân. Đồng thời, Chi nhánh chú trọng nâng cao năng lực quản trị, đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ theo các tiêu chuẩn quốc tế. Nhờ đó, VietinBank Phú Thọ không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng mà còn góp phần xây dựng hình ảnh ngân hàng hiện đại, minh bạch, an toàn và hiệu quả.

Phóng viên: Đồng chí có thông điệp gì gửi tới cộng đồng doanh nghiệp và người dân Phú Thọ trong hành trình VietinBank đồng hành cùng phát triển kinh tế địa phương thời gian tới, nhất là trong quá trình đưa Nghị quyết số 79-NQ/TW vào cuộc sống?

Đồng chí Phạm Đức Thuận: VietinBank Chi nhánh Phú Thọ cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và cung cấp các giải pháp tài chính tối ưu, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. VietinBank mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, hợp tác của doanh nghiệp và người dân, chung tay xây dựng Phú Thọ ngày càng phát triển, giàu mạnh, đưa tinh thần Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị vào thực tiễn cuộc sống.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Ngọc Tuấn (Thực hiện)