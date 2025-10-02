Không còn dấu hiệu sự sống tại trường học bị sập ở Indonesia

Lực lượng cứu hộ nhận định không còn dấu hiệu sự sống tại trường học bị sập ở Đông Java, nơi 59 người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

"Chúng tôi đã sử dụng các thiết bị công nghệ cao như máy bay không người lái được trang bị camera ảnh nhiệt. Về mặt khoa học, không còn dấu hiệu sự sống nào nữa", Suharyanto, người đứng đầu cơ quan ứng phó thảm họa Indonesia, hôm nay cho biết.

Tòa nhà tại trường nội trú Hồi giáo Al Khoziny ở tỉnh Đông Java, Indonesia, đổ sập ngày 29/9 trong lúc học sinh, chủ yếu là nam sinh độ tuổi 12-17, đang cầu nguyện. Ít nhất 5 người thiệt mạng và 59 người được cho là bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Thân nhân những học sinh bị mất tích chia sẻ nỗi đau với nhau tại hiện trường tìm kiếm hôm 1/10, sau vụ sập trường ở tỉnh Đông Java, Indonesia. Ảnh: AFP

Gia đình các nạn nhân vẫn tiếp tục chờ đợi trong đau khổ và tuyệt vọng. "Tôi đã chờ ở đây từ ngày đầu tiên với hy vọng em trai vẫn còn sống. Đã 4 ngày trôi qua, thật đau đớn khi nghĩ đến việc thằng bé vẫn còn bên dưới đống đổ nát", Maulana Bayu Rizky Pratama, người có em trai 17 tuổi mất tích, cho hay.

Vào tối 1/10, lực lượng cứu hộ thông báo cứu được 5 người còn sống. Gia đình các nạn nhân sau đó hối thúc giới chức đẩy nhanh nỗ lực tìm kiếm. Abdul Hanan, người có con trai 14 tuổi mất tích, nói rằng bọn trẻ đang kêu cứu.

Đến ngày 2/10, các gia đình đồng ý cho phép sử dụng thiết bị hạng nặng để tìm kiếm. Giới chức cam đoan với họ rằng lực lượng cứu nạn sẽ “tuyệt đối thận trọng”.

Chính quyền Indonesia đang điều tra nguyên nhân vụ sập trường. Các dấu hiệu ban đầu cho thấy công trình này dường như có vấn đề về kết cấu, không đáp ứng tiêu chuẩn xây dựng.

Chiến dịch cứu nạn gặp nhiều khó khăn do rung lắc ở một số vị trí có thể ảnh hưởng những nơi khác. “Vì vậy hiện tại chúng tôi phải đào đường hầm để tiếp cận được vị trí các nạn nhân”, Mohammad Syafii, lãnh đạo Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia, cho biết.

Hoạt động tìm kiếm có thể kéo dài hơn 7 ngày nếu vẫn còn người mất tích, một quan chức cơ quan tìm kiếm và cứu nạn nói.

