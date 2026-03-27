Kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm từ bãi rác Cặm Cõ

Đó là quan điểm chung của cấp ủy, chính quyền xã Mường Động trước tình trạng báo động ô nhiễm từ bãi rác thải Cặm Cõ, xóm Cặm Cõ. Hơn 10 năm qua, bãi rác Cặm Cõ là nỗi trăn trở của người dân địa phương về tình trạng ô nhiễm môi trường. Thực tế cho thấy, xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm từ bãi rác này là điều mong mỏi của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Người dân xóm Cặm Cõ đổ đất, đá lập rào chắn ngăn chặn phương tiện vận chuyển rác vào khu vực tập kết bãi rác Cặm Cõ.

Từ Quốc lộ 12B, con đường dẫn vào bãi rác Cặm Cõ hơn 1km gập ghềnh sỏi, đá. Lối dẫn vào khu vực bãi rác đã bị người dân lập những hàng rào chắn để chặn các xe vận chuyển tập kết rác thải vào phía bên trong.

Khảo sát bãi rác thải vào những ngày trung tuần tháng 3 cho thấy, khối lượng rác tại đây chất đống. Người dân cho biết, so với thời điểm 1 tháng trước, mùi hôi thối từ bãi rác bốc lên đã giảm nhiều do người dân địa phương đã chặn các phương tiện vận chuyển rác về tập kết tại khu vực này.

Ông Bùi Văn Tiệp – Trưởng xóm Cặm Cõ bức xúc: “Nhiều năm qua, người dân ở khu vực này phải sống chung với mùi hôi thối từ bãi rác bốc lên. Cứ mỗi khi thời tiết thay đổi là mùi rác nồng nặc, xộc thẳng vào nhà. Cửa lúc nào cũng phải đóng kín mít, thậm chí ăn cơm cũng phải đeo khẩu trang vì không chịu nổi. Trẻ con, người già thường xuyên bị ho, viêm họng. Bức xúc quá nên người dân trong xóm mới lập rào chắn, ngăn chặn các phương tiện vận chuyển, tập kết rác”.

Bãi rác Cặm Cõ ước tính hiện tồn đọng khoảng 80.000 tấn rác thải.

Bãi rác Cặm Cõ thuộc địa bàn xã Mường Động được đưa vào sử dụng từ năm 2015, diện tích theo hồ sơ thiết kế 3.164m2. Nhiều năm liên tiếp, bãi rác là nơi tiếp nhận rác thải của các xã trên địa bàn huyện Kim Bôi (cũ). Đến nay, ước tính tồn đọng khoảng 80.000 tấn rác, diện tích sử dụng đã vượt quá quy mô được phê duyệt trước đó. Tổng khối lượng rác thải sinh hoạt vận chuyển về bãi rác này trên 20 tấn/ngày.

Qua khảo sát thực tế cho thấy, bãi rác Cặm Cõ hiện đang trong tình trạng quá tải, rác thải sinh hoạt đổ tràn lan vượt ranh giới, phạm vi thiết kế. Bãi rác hiện không còn khả năng tiếp nhận thêm rác để chôn lấp hợp vệ sinh. Việc xử lý hiện nay chỉ dừng ở khâu tập kết, san gạt thủ công, phun khử trùng, không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bãi chôn lấp, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt trong mùa mưa.

Ngay sau khi nhận được ý kiến phản ánh từ phía người dân trên địa bàn xóm Cặm Cõ, UBND xã Mường Động đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập tổ công tác, nắm tình hình tại cơ sở. Trước nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, UBND xã Mường Động đã thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện việc dừng tập kết, tiếp nhận rác thải sinh hoạt từ các xã Kim Bôi và Hợp Kim về bãi rác Cặm Cõ kể từ ngày 6/3/2026. Đây là việc làm cấp thiết nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, ổn định tình hình tại địa phương, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Đồng thời thống nhất với đơn vị vận chuyển phương án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm không để xảy ra tình trạng ùn ứ rác thải tại địa phương.

Rác thải sinh hoạt bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bay khắp nơi tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường sống.

Đối với số lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn, UBND xã Mường Động đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan tạm thời vận chuyển toàn bộ rác thải sinh hoạt hàng ngày để xử lý tại Công ty Cổ phần xử lý rác thải Lạc Thủy. Quá trình vận chuyển, UBND xã yêu cầu đơn vị vận chuyển rác thải điều tiết, vận chuyển rác thải sinh hoạt theo lộ trình phù hợp, bảo đảm an toàn và không làm phát sinh ô nhiễm môi trường.

Theo rà soát, khối lượng rác thải tồn đọng tại bãi rác Cặm Cõ là rất lớn và chưa có nguồn kinh phí, phương án xử lý. UBND xã Mường Động yêu cầu các phòng chuyên môn và đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các biện pháp kỹ thuật trong quản lý và vận hành bãi chôn lấp, thực hiện san gạt, lu lèn, che phủ và phun chế phẩm sinh học khử mùi theo quy trình kỹ thuật. Đồng thời, bảo đảm rác thải được quản lý trong phạm vi ranh giới bãi, không để phát sinh tình trạng rác tràn ra ngoài; tăng cường các biện pháp kiểm soát mùi và quản lý nước rỉ rác, hạn chế tối đa nguy cơ phát tán ô nhiễm ra môi trường xung quanh.

Trao đổi về hướng giải quyết dứt điểm tình trạng này, đồng chí Nguyễn Việt Hòa - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Động khẳng định: "Xử lý ô nhiễm tại bãi rác Cặm Cõ hiện là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu để bảo vệ sức khỏe và môi trường sống của Nhân dân. Tuy nhiên, với nguồn lực địa phương còn hạn hẹp, việc xử lý triệt để khối lượng rác khổng lồ này đang gặp không ít rào cản. Chúng tôi đang tích cực chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tham mưu phương án tối ưu để trình cấp trên. Mong muốn lớn nhất hiện nay là nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ UBND tỉnh về cơ chế chính sách, giúp địa phương giải quyết bài toán ô nhiễm đã tồn tại hơn một thập kỷ, sớm ổn định đời sống cho người dân xóm Cặm Cõ."

Đức Anh