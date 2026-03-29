Kỳ họp thứ Nhất, HĐND phường Vân Phú khóa XXV, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 29/3, HĐND phường Vân Phú khóa XXV tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy và thông qua một số nội dung quan trọng.

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ Nhất, HĐND phường Vân Phú khóa XXV.

Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban Bầu cử phường đã báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%; toàn phường đã bầu đủ 22 đại biểu HĐND, đảm bảo cơ cấu và số lượng theo quy định.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Thường trực HĐND phường Vân Phú khóa XXV, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, trách nhiệm, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, ông Nguyễn Ngọc Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường khóa XXIV tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường khóa XXV, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Bùi Tấn Nghĩa - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường khóa XXIV được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường khóa XXV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Kỳ họp cũng đã bầu các chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban của HĐND; Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Các chức danh được bầu đều đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm 100%.

Cũng tại kỳ họp, HĐND phường Vân Phú đã thông qua nghị quyết về quyết toán thu, chi ngân sách phường năm 2025 và nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026.

Đăng Khoa


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng phường Nhiệm kỳ Đại biểu HĐND Thường trực HĐND UBND Chủ tịch tổ chức Nhân dân thông qua Nghị quyết Thu chi ngân sách
Lễ hội truyền thống Đền Quốc Tế năm 2026

Lễ hội truyền thống Đền Quốc Tế năm 2026
2026-03-28 13:13:00

baophutho.vn Trong 2 ngày 27-28/3, xã Đào Xá tổ chức Lễ hội truyền thống Đền Quốc Tế năm 2026. Đây là lễ hội được tổ chức hằng năm nhằm tưởng nhớ, tri ân...

Lan tỏa thông điệp Giờ Trái đất

Lan tỏa thông điệp Giờ Trái đất
2026-03-28 10:28:00

baophutho.vn Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026, ngày 27/3, Đội quản lý điện lực khu vực Sông Lô phối hợp với Trường THCS Sông Lô tổ chức tuyên...

Tin liên quan

Gợi ý

