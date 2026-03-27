Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XX thành công tốt đẹp

Sau nửa ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, chiều 27/3, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thị Cẩm Phương, Nguyễn Thị Hồng Lâm, Kỳ họp thứ Nhất của HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh chủ trì phiên họp thứ Nhất của Thường trực HĐND tỉnh khóa XX.

Tiếp tục chương trình làm việc, sau khi bầu, kiện toàn các chức danh thuộc HĐND, UBND tỉnh, HĐND tỉnh tiến hành bầu 516 Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh và Hội thẩm nhân dân của 17 Tòa án nhân dân khu vực trên địa bàn tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 trong tổng số 534 người được giới thiệu. Trong đó, Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh gồm 27 người; Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực gồm 489 người.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm báo cáo kết quả phiên họp thứ Nhất của Thường trực HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe thông báo kết quả phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh khóa XX. Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh khóa XX quyết định số lượng và phê chuẩn danh sách Phó Trưởng Ban, Ủy viên là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách và Ủy viên là đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm các Ban của HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031; thống nhất thành lập 17 Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XX và phân công Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031.

Tiếp đó, kỳ họp nghe tờ trình, thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh đề nghị: Thường trực HĐND, UBND, các ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh khẩn trương hoàn thành các thủ tục, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh theo quy định; sớm ổn định về tổ chức bộ máy, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm” để thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định.

Tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND với các sở, ban, ngành và chính quyền cơ sở; nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo điều hành, thực thi nhiệm vụ của chính quyền địa phương; nâng cao chất lượng các kỳ họp, bảo đảm đúng quy định, chất lượng và sát thực tiễn; tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết, bảo đảm các quyết nghị của HĐND tỉnh nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Trung ương và 85 đại biểu HĐND tỉnh khóa XX.

