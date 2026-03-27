Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 của đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Sau một buổi chiều làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Nhất của HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Kỳ họp diễn ra trong không khí trang trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tràn đầy niềm tin tưởng, phấn khởi. Các đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy trí tuệ, bản lĩnh, thực hiện công tác nhân sự chặt chẽ, đúng quy định; sáng suốt bầu các cơ quan của HĐND, các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân. Những người được lựa chọn đều là các đại biểu tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, xứng đáng đảm nhiệm các trọng trách và nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao.

Kết quả bầu cử bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, phù hợp với nguyện vọng và niềm tin của cử tri; thể hiện rõ tính kế thừa, ổn định và đổi mới trong tổ chức, hoạt động của bộ máy Nhà nước; góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân” trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, kỳ họp cũng đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Hoạt động của HĐND tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu trong bối cảnh vừa có thời cơ, thuận lợi và vừa đối mặt với khó khăn, thách thức; đồng thời là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2031. Trước yêu cầu đó, đòi hỏi HĐND, UBND tỉnh cùng các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nêu cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần đoàn kết và khát vọng đổi mới, phát triển để cùng Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, phát huy những thành tựu đã đạt được; khắc phục những khó khăn, hạn chế. Trong đó tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là: Ngay sau khi kỳ họp này của HĐND tỉnh kết thúc, tôi đề nghị HĐND cấp xã khẩn trương tổ chức kỳ họp thứ nhất theo đúng luật định. Các cấp ủy, cơ quan có liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc chuẩn bị các nội dung của kỳ họp; đặc biệt phải lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác nhân sự để bầu và kiện toàn các chức danh lãnh đạo của HĐND, UBND cấp xã đảm bảo đúng thời gian, quy trình, quy định của luật và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tạo điều kiện cho bộ máy chính quyền địa phương hoạt động đồng bộ, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở ngay từ ngày 1/4/2026.

Hai là: Khẩn trương kiện toàn tổ chức và bảo đảm các điều kiện để HĐND, UBND tỉnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ. Trước hết, cần sớm xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời thực hiện phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể trong Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Các đồng chí vừa được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ của HĐND, UBND tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân cần bắt tay ngay vào công việc; không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, kịp thời nắm bắt, phản ánh, kiến nghị và giải quyết các vấn đề chính đáng của Nhân dân. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, tham gia quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề quan trọng của địa phương.

Ba là: HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; trọng tâm là nâng cao chất lượng các kỳ họp, tăng cường tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh giám sát, khảo sát có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời chấn chỉnh hạn chế, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp, nhất là đại biểu lần đầu tham gia, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bốn là: Ngay sau khi kiện toàn tổ chức HĐND và UBND các cấp, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cần rà soát các nghị quyết còn hiệu lực để kịp thời điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp thực tiễn, tạo hành lang pháp lý thuận lợi huy động nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế, thu hút đầu tư. Đồng thời, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng với đó, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án; tăng cường quản lý ngân sách; phát triển các ngành kinh tế; gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát triển, nâng cao chất lượng các hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa vật thể và phi vật thể; quan tâm thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp. Củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc; thực hiện có hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Thành công của Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 là bước khởi đầu tốt đẹp, tạo nền tảng và khí thế mới cho toàn bộ hoạt động của cả nhiệm kỳ. HĐND tỉnh sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả của nhiệm kỳ trước, đồng thời quyết tâm đổi mới mạnh mẽ về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, kịp thời lắng nghe ý kiến của cử tri và Nhân dân, cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và của Tỉnh ủy và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân thành cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu khách quý, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí đại diện các Ban Xây dựng Đảng của Trung ương, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí đã về dự, đưa tin, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Với niềm tin tưởng sâu sắc và khí thế mới, toàn hệ thống chính trị và Nhân dân tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và cả nhiệm kỳ. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, cùng toàn thể cử tri và Nhân dân sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!